Appleが外部ディスプレイを開発中との噂について、Bloombergのマーク・ガーマン記者がTwitterで「Appleは2種類のディスプレイを準備しているようだ」と投稿しました。

ガーマン氏によると、Appleは5Kのローエンドディスプレイと7K XDRディスプレイを開発中で、この2つのディスプレイが現行モデル(Pro Display XDR - 32インチRetina 6K)を置き換えるとのことです。ただし「同時には発売されないだろう」とも同氏は述べています。



なおAppleは以前、30インチのディスプレイを約1,800ドルで販売していました。



It also sounds like there are two displays. A 5K low-end and a 7K XDR to replace the current model. I don’t think these launch at the same time. Back in the day Apple sold a 30-incher at $1800. pic.twitter.com/sugmHvfH5x

またこれら新ディスプレイの価格についてもガーマン氏は予想しており、安い方(つまり5Kディスプレイ)でも「1,000ドルを切ったら驚きだ。もしそうならPro Standと同じ価格になってしまう。ありえない」と記しています。Pro Standの日本での販売価格は117,480円(税込)です。



ちなみにAppleが以前販売していた27インチディスプレイの価格は999ドルでした。



I’d be surprised if the cheaper display is $1000, but if it is, that would mean it’s the same price as the higher-end display’s *stand*. Seems unlikely. But the original Apple 27-inch display was $999.

