全国映画動員ランキングTOP10(3/5-3/6)

3月5日(土)、6日(日)の全国映画動員ランキングが発表されました。

先週のTOP3は1位『劇場版 呪術廻戦 0』、2位『愛国女子―紅武士道』、3位『ナイル殺人事件』でした。

ランキングはどのように変動したのでしょうか? さっそく10位から発表していきます。

10位『アンチャーテッド』

『アンチャーテッド』

公開3週目の『アンチャーテッド』は先週6位から10位に。

世界的人気を誇る名作ゲームを『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のトム・ホランド主演で実写映画化したアクション・アドベンチャー大作です。

共演はマーク・ウォールバーグ、アントニオ・バンデラス、ソフィア・アリほか。監督は『ヴェノム』『ゾンビランド』のルーベン・フライシャー。

歴史に詳しい類まれな身体能力を持った主人公が、師匠と共に財宝を求めて冒険する様を描きます。

9位『ウエスト・サイド・ストーリー』

『ウエスト・サイド・ストーリー』 ©2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.

公開4週目の『ウエスト・サイド・ストーリー』は先週7位から9位に。累計では動員56万人、興収8億円を突破です。

スティーヴン・スピルバーグ監督が伝説的ブロードウェイ・ミュージカルを映画化した本作は、第94回アカデミー賞で主要3部門(作品・監督・助演女優賞)含む7部門にノミネートされています。

『ベイビー・ドライバー』で一躍注目を浴びたアンセル・エルゴートが主演を、新人レイチェル・ゼグラーがヒロインを演じています。

8位『コンフィデンスマンJP 英雄編』

『コンフィデンスマンJP 英雄編』 ©2022「コンフィデンスマンJP」製作委員会

公開8週目の『コンフィデンスマンJP 英雄編』は先週5位から8位に。累計は動員193万人、興収26億円を突破しました。

長澤まさみ、東出昌大、小日向文世が共演するTVシリーズの劇場版第3弾は、地中海マルタ島を舞台に、騙し合いの心理戦が展開します。

レギュラー陣のほか、松重豊、瀬戸康史、真木よう子、角野卓造、江口洋介らが出演。古沢良太が引き続き脚本を手がけ、田中亮が監督を務めました。

7位『牛首村』

『牛首村』 ©2021 「牛首村」製作委員会

公開3週目の『牛首村』は先週4位から7位に。累計は動員30万人、興収3億7000万円を突破です。

清水崇監督によるホラー映画『恐怖の村』シリーズの第3弾は、富山県魚津市に実在する北陸の心霊スポット「坪野鉱泉」を舞台に、未知なる恐怖に襲われる女子高校生らの姿を描きます。

国内外でモデルとして活躍中のKoki(「o」の上に「‐」が正式表記)が、映画初出演にして主演を務め、恐怖に襲われる姉妹を一人二役で演じます。

共演は萩原利久、高橋文哉、芋生悠ほか。

6位『あんさんぶるスターズ!!-Road to Show!!-』

『あんさんぶるスターズ!!-Road to Show!!-』 ©Happy Elements K.K/あんスタ!!アニメ製作委員会

2019年にテレビアニメ化もされた人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ!!』を基にした劇場版アニメ『あんさんぶるスターズ!!-Road to Show!!-』が初登場6位にランクインです。

監督を務めるのは『KING OF PRISM』シリーズを手がけた菱田正和。声の出演は森久保祥太郎、梶裕貴、天崎滉平、重松千晴、諏訪部順一ら。

5位『ナイル殺人事件』

『ナイル殺人事件』 ©2020 20th Century Studios. All rights reserved

『ナイル殺人事件』は先週3位から5位に。

ケネス・ブラナーが製作・監督と主演を務め、アガサ・クリスティのミステリー小説『ナイルに死す』を映画化したシリーズ第2弾です。

名探偵ポアロをブラナーが演じるほか、ガル・ガドット、アーミー・ハマー、エマ・マッキー、アネット・ベニングらが出演しています。

4位『愛国女子-紅武士道』

『愛国女子―紅武士道』 ©2022 IRH Press

公開3週目の『愛国女子―紅武士道』は先週2位から4位に。

本作は、大川隆法が製作総指揮・原作を務めるオリジナルドラマです。

主演は千限美子、共演は田中宏明、希島凛、なりたりな他。監督は『美しき誘惑−現代の「画皮」−』『夜明けを信じて。』の赤羽博。

3位『劇場版 呪術廻戦 0』

『劇場版 呪術廻戦 0』 ©芥見下々/集英社 ©芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

公開11週目に入った『劇場版 呪術廻戦 0』は、土日2日間で動員8万7000人、興収1億3300万円をあげ順位を下げるもTOP3に留まっています。

累計では動員885万人、興収123.9億円を突破しており、注目の歴代興収ランキングでは、最終興収124億円を記録した『美女と野獣』に並ぶ22位まで順位を上げています。

2位『余命10年』

『余命10年』 ©2022 映画「余命10年」製作委員会

小松菜奈と坂口健太郎がダブル主演を務める『余命10年』が初登場2位にランクインです。

土日2日間で動員16万2000人、興収2億2100万円を記録。初日から3日間の累計は動員22万8000人、興収3億円を超えるスタートを切りました。

小坂流加による同名小説を基に、難病を抱え余命10年と宣告された女性が恋に落ち、葛藤しながらも懸命に生きる姿を駅ます。

監督は『新聞記者』『ヤクザと家族 The Family』の藤井道人。共演は、山田裕貴、奈緒、井口理ら。

1位『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』

『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2021

シリーズ通算41作目になる『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』が土日2日間で動員32万2000人、興収3億9400万円をあげて、初登場で首位に立ちました。

初日から3日間の累計は動員35万人、興収4億4000万円を突破する好スタートです。

本作は1985年に公開された『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争』のリメイク作品で、小さな宇宙人パピと出会ったドラえもんたちが、パピと彼の故郷を守るためにピリカ星に出発し冒険を繰り広げます。

声の出演はレギュラーメンバーの水田さわび、大原めぐみ、かかずゆみら。ゲスト声優に香川照之、松岡茉優らが参加。監督は山口晋。

全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)

1位『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』

2位『余命10年』

3位『劇場版 呪術廻戦 0』

4位『愛国女子-紅武士道』

5位『ナイル殺人事件』

6位『あんさんぶるスターズ!!-Road to Show!!-』

7位『牛首村』

8位『コンフィデンスマンJP 英雄編』

9位『ウエスト・サイド・ストーリー』

10位『アンチャーテッド』

今週末は『ウェディング・ハイ』『仮面ライダーオーズ 10th 復活のコアメダル』『THE BATMAN−ザ・バットマン−』『しまじろうと キラキラおうこくの おうじさま』『JO1 THE MOVIE「未完成」-Go to the TOP-』などが封切られます。