【ネタバレ】『レジェンド・オブ・トゥモロー』 シーズン7であの人が降板...！

米CWのDCドラマ『レジェンド・オブ・トゥモロー』でシーズン7をもって、あのレギュラーキャストが降板したことが明らかとなった。米TV Lineが報じている。(※本記事はシーズン7のネタバレを含むのでご注意ください。)

CWにて3月2日(水)に放送されたシーズン7の最終話「Knocked Down, Knocked Up(原題)」でシリーズを卒業することになったのは、シーズン2よりネイト・ヘイウッド役で参加したニック・ザーノ。ネイトはぶっ飛んだ性格の歴史家で、鋼鉄の体を持つスーパーヒーロー"スティール"として、レジェンズと一緒に戦い活躍した。

ネイトにとってファイナルとなったエピソードの放送終了後、ニックがファンと番組に向けたメッセージをInstagramに投稿。「感謝の気持ちと心を込めて、レジェンズのファミリーに別れを告げるよ...。この番組は、今までに経験した中で最も強烈で充実した経験だった。だけど、ネイト/スティールに一番素晴らしくて最も忠実で、どんなときで応援してくれるファンに別れを告げる時が来た...」

そう綴ったニックは、クリエイターやプロデューサーの名前を挙げ、すべてのスタッフに向けて感謝の意も伝えている。

ショーランナーを務めるケト・シミズはニックの降板について、「その時期のように感じました。このキャラクターに別れを告げる自然な時だったのです。このキャラクターを誕生させ、6年にわたりこれほど才能のある俳優と一緒に仕事ができたことを幸運に思っています」とコメント。

また、ネイトが最後にスーパーパワーを失う展開については、「番組で彼の物語を終わらせる自然な方法だと感じました。彼はスーパーパワーを得て番組に登場し、チームと別れを告げるときに、そのパワーにも別れを告げることは理にかなっていると思いました」と説明していた。

現時点では、『レジェンド・オブ・トゥモロー』のシーズン8への更新は未定だ。今後もレジェンズの冒険が続いていくのか、新情報を待ちたい。(海外ドラマNAVI)

