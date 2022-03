InstagramのBoomerang(ブーメラン)とHyperlapse(ハイパーラプス)の2つの個別アプリが、App Storeで非掲載となっていることが明らかになりました。

テックメディアTNWのマット・ナバラ氏(@MattNavarra)は、Instagramのブーメランとハイパーラプスの個別アプリがApp Storeから取り下げられている、と投稿しました。



Instagram has removed its standalone Boomerang and Hyperlapse apps https://t.co/ovoSOLuPKr

— Matt Navarra (@MattNavarra) March 7, 2022