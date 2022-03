連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』(NHK総合/毎週月曜〜土曜8時ほか)の第19週「1992-1993」(第90回)が3月9日に放送される。

【写真】ひなた(川栄李奈)は五十嵐(本郷奏多)から別れを告げられショックで寝込んでしまう 『カムカムエヴリバディ』第90回場面カット

■第90回あらすじ

五十嵐(本郷奏多)から別れを告げられ、ショックで寝込んでしまったひなた(川栄李奈)。自分のせいで五十嵐を傷つけてしまったと悔やむひなたに、るい(深津絵里)はやさしく「On the Sunny Side of the Street」を歌って聴かせる。

一方、映画会社「条映」を去ることに決めた五十嵐のもとに、ひなたの父・錠一郎(オダギリジョー)が現れる。

連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。