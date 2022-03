【今週のおすすめ海外ドラマ】『デクスター』続編、『LAW&ORDER』新スピンオフが開始

『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』でシーズン1からシーズン12までエリオット・ステイブラー刑事を演じたクリストファー・メローニが主演を務めるスピンオフドラマや、大ヒットリアリティシリーズ『クィア・アイ』のドイツ編など今週もファン待望の新作が揃っている。NHK総合では、『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』の吹き替え版が日本初放送。お見逃しなく!

3月7日(月)から13日(日)にスタートとなるおすすめドラマは以下の通り。

■3月7日(月)

『デクスター:ニュー・ブラッド』(Hulu)

8シーズンにわたり米Showtimeで放送されたサイコ・サスペンスドラマの10年後が描かれる続編。

あれから10年...、名前を変え、ニューヨーク州北部の田舎町で暮らしているデクスター。明るく気さくで地域にすっかり馴染み、恋人には警察署長のアンジェラが。そんな新たな人生を謳歌していた矢先、密接かつ閉鎖されたコミュニティの中で再び殺人鬼としての過去、 さらに新たな敵と対峙せざるを得ない状況に陥っていく...。

『フーテン&ザ レディ〜秘宝をめぐる冒険〜』(AXN)

イギリス発の大ヒットアドベンチャードラマをAXNが日本初放送!

ひねくれ者のトレジャーハンター、フーテンと貴族でありながら大英博物館の学芸員として働くレディ・アレクサンドラ。身分も考え方もやり方も、全て正反対な二人がアマゾン奥地で偶然出会い、隠された宝を追ってブータン、エチオピア、カリブ海やカンボジアなど、世界中を駆け巡る。

主演の二人を演じるのは『クルーエル・サマー』や『CSI』シリーズなどで知られるマイケル・ランデスとのオフィリア・ラヴィボンド。

■3月9日(水)

『ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ』(スターチャンネル)

不朽の傑作ミステリー小説「野獣死すべし」を原作とし、舞台やキャラクター設定などを現代にアップデートした異色の復讐サスペンス・ミステリー。

ひき逃げで6歳の息子を亡くした母親フランシスは、捜査が打ち切りになったことを知り、悲しみに明け暮れる。自身の手で犯人を見つけ出すしかないと心に決めた彼女は、徹底的なリサーチの末、ある人物に近づいていく。一方、このひき逃げ事件を担当していた警察署長が自殺し、後任としてやってきた警部補ストレンジウェイズ。彼は、署がこの事件に関して何かを隠していると疑い、独自に捜査を進めていく。

『ラスト・キングダム』シーズン5(Netflix)

このシーズン5でファイナルを迎える英歴史アクションドラマ『ラスト・キングダム』。

前シーズンの出来事から年月が流れた今も、エドワード王は亡き父の夢を実現するため、サクソン人の王国を統一する野望を推し進めている。デーン人とサクソン人の和平は長く続いているものの、デーン人による新たな侵攻だけでなく、サクソン人の反乱も起こり、その調和は危機に瀕している...。

シリーズ版は幕を閉じることになるが、既に映画版『Seven Kings Must Die』の製作が発表済み。

『クィア・アイ:ドイツ編』(Netflix)

大ヒットシリーズのドイツ版が誕生。

専門分野をもつレニ・ボルト、デービッド・ジェイコブス、ヤン・ヘンリク・シェパー・ストゥーケ、アルヨシャ・ムタルディ、アヤン・ユルクが、より良い新たな人生を踏み出せるよう、悩める人々を大変身! 本家ほどの人気が出るかどうか楽しみだ。

『LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班』(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

エリオット・ステイブラーが10年ぶりに復活! 米TV史上最も長く放送され続けている人気犯罪捜査ドラマ。その待望となるスピンオフ『LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班』が日本初放送!

記念すべき第1話は『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』シーズン22の第9話とのクロスオーバーエピソード。前半部分は、ステイブラーの妻キャシーが車に仕掛けられた爆弾で大怪我を負い、ステイブラーは救助隊と同時に駆けつけたオリビアとそこで10年ぶりの再会を果たす。しかしその後、事件の容疑者が獄中で何者かによって殺されたことにより、手がかりを失ってしまう。ステイブラーは急遽立ち上がった犯罪組織対策チームに加わり、爆弾事件に関わった犯罪組織を追うことに。

■3月11日(金)

『トレミー・グレイ 最後の日々』(Apple TV+)

サミュエル・L・ジャクソン(『パルプ・フィクション』)主演のApple TV+オリジナルシリーズ。監督を務めるのは『ドリーム ホーム 99%を操る男たち』のラミン・バーラニら。

認知症を患うトレミー・グレイは信頼する大甥を突然失い、身寄りのない少女ロビンと暮らし始める。その後、記憶を回復する治療法と出会い、甥に起きた真実を知っていくことに――。

『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』シーズン2(Amazon Prime Video)

『ジ・オフィス』のグレッグ・ダニエルズがクリエイターを務めるSFコメディ『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』の最新シーズン。

『THE FLASH/フラッシュ』などで知られるロビー・アメル(『ARROW/アロー』のスティーヴン・アメルとは従兄弟にあたる)が主演を務める本作。テクノロジーの進歩によって、死後、仮想現実へ意識をアップロードすることができる近未来を描く。ロビー演じる予期せぬ死を迎えたコンピューター・プログラマーのネイサンは、アップロードされて辿り着いた死後の世界"レイクビュー"を楽しむが、現実世界に住む顧客サービス係のノラと親しくなっていき...

■3月13日(土)

『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』(NHK総合)

ミステリーの女王、アガサ・クリスティーの原作を斬新なアレンジでドラマ化したダークでスリリングな人気シリーズの最新作『アガサ・クリスティー 蒼ざめた馬』。その日本語吹き替え版が初放送となる。

魔女の呪いというオカルト的な要素を含む本作で死のリストの謎を調べる主人公マークを演じるのは、『女王ヴィクトリア 愛に生きる』や『ジュディ 虹の彼方に』などに出演するルーファス・シーウェル。その他、カヤ・スコデラーリオ(『メイズ・ランナー』)、バーティ・カーヴェル(『女医フォスター』)、キャシー・キエラ・クラーク(『ブラディ・サンデー』)らが出演。

