Apple製品のリーク情報を時折報告しているTommy Boi氏(@Tommyboiiiiii)がTwitterに、Apple Storeに掲示されたiPhone13かiPhone13 miniらしき展示パネルの画像を投稿しました。同氏が投稿した画像に写るiPhone13もしくはiPhone13 miniの本体カラーは、MagSafe対応iPhone13シリーズ用レザーケースの「ダークチェリー」のような赤紫色に見えます。

Tommy Boi氏(@Tommyboiiiiii)の投稿が正しければ、3月9日のイベントでiPhone13かiPhone13 miniに、もしくは両モデルへの新色追加が発表されるかもしれません。



A new color is on the way: pic.twitter.com/afCZgUxSfr





Appleは、iPhone12およびiPhone12 miniに新色であるパープルを追加することを現地時間2021年4月20日に開催したスペシャルイベント「Spring Loaded.」で発表、その後発売しました。



Tommy Boi氏(@Tommyboiiiiii)が報告した画像に写るモデルのカラーは、「ダークチェリー」のように見えます。



その場合、Face ID搭載iPhoneにおいて、2年連続で紫色系の新色追加となるかもしれません。



Appleは日本時間2022年3月9日にイベントを開催し、新製品を発表するとみられています。発表が噂される製品について記事、「iPhone SE 3やiPad Air 5など、3月9日の発表が噂される製品まとめ」でお伝えしていますので、宜しければ参考になさって下さい。

iPhone12シリーズに新色が追加されたように、今回のイベントではiPhone13 Proシリーズに新色「パープル」が、iPhone13シリーズに新色「グリーン」が追加される可能性が伝えられていました。



また、MagSafe対応iPhone13シリコーンケース「春の新色」のリーク画像も報告されていました。本製品はイベント終了後にApple Storeで販売開始となる可能性が高そうです。



なお、Tommy Boi氏(@Tommyboiiiiii)は、MagSafe対応iPhone13シリコーンケース「春の新色」のカラーの名称は不明と述べています。



Counterfeit case manufacturers are having a hard time figuring out the official names of 2022 Spring cases. I shouldn’t have leaked them last year pic.twitter.com/tExuwshLF8

— Tommy Boi (@Tommyboiiiiii) March 6, 2022