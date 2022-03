【スターチャンネルEXランキング】『チェルノブイリ』のあの人が出演する復讐サスペンスがランクイン！（2月28日更新）

動画配信サービス「スターチャンネルEX」で、2月最も多く視聴された番組のランキングを発表! 独占作品を中心に日本初上陸の最新海外ドラマとスターチャンネルの厳選・激レア映画が揃う中、トップ10にランクインしたのはどの作品か。ドラマ部門と映画部門に分けてチェック!

<ドラマ>

1位 2034 今そこにある未来(字幕版) ↑

2位 原潜ヴィジル 水面下の陰謀(字幕版) →

3位 サンダーバード[HD完全版](吹替版)

4位 チャペルウェイト 呪われた系譜(字幕版) ↓

5位 The Tudors 〜背徳の王冠〜 (字幕版) ↑

6位 フォーティチュード/極寒の殺人鬼(字幕版)シーズン3

7位 スパルタカス (吹替版) ↑

8位 ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ(字幕版)

9位 インベスティゲーション(字幕版) ↓

10位 TABOO(字幕版) ↓

<映画>

1位 続エマニエル夫人(吹替版)火曜映画劇場版

2位 さよならエマニエル夫人(吹替版)木曜洋画劇場版

3位 昼顔 (字幕版)

4位 アウシュヴィッツ・レポート(字幕版)

5位 愛人/ラマン(字幕版)

6位 オフィシャル・シークレット(字幕版)

7位 無双の鉄拳(字幕版)

8位 ダメージ(字幕版)

9位 クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち (字幕版)

10位 恍惚(2003)(字幕版)

ドラマ部門では、緊迫した社会情勢を反映してか前月5位だったが1位に急浮上。『ドクター・フー』のヒットメイカー、ラッセル・T・デイヴィスが2019年に発表した"SFドラマ"で2019年から2034年までの15年間で巻き起こる社会情勢の変化と、それによってありふれた家族にもたらされる影響を全6話で描く。領土問題、核爆弾、銀行破綻、経済崩壊、そしてウクライナ難民...。まるで本作が未来予報図であるかのように現実化しはじめている恐怖。世界がいかに脆く、一瞬でいかに変わってしまうか。一つの選択がもたらす結果への責任に思いを馳せるきっかけになるはず。エマ・トンプソン(『ラブ・アクチュアリー』)はじめ、英国実力派俳優たちと共にデイヴィースが描きたかった"家族の愛の物語"を、ぜひご覧いただきたい。

見応えのある作品が揃う中、新たにランクインを果たしたのは。傑作ミステリーをシリーズ化した『ビースト・マスト・ダイ』の一番の見どころは豪華俳優陣による緊迫感溢れる演技。息子をひき逃げした犯人探しに燃える母と容疑をかけられる私利私欲に溺れた富豪、そしてトラウマを抱えながら着任早々捜査に挑む刑事という3人を中心に物語は展開。それぞれの思惑が絡み合い、予期せぬ結末へと転じていく。最近では『ステイ・クロース』も話題を呼んだクシュ・ジャンボと『チェルノブイリ』で英国アカデミー賞主演男優賞を受賞したジャレッド・ハリス、そして映画『追想』で存在感を発揮していたビリー・ハウルといった一流俳優陣がみせる掛け合いにご注目を。

映画では、スターチャンネルで特集している「激レア地上波吹替版」が大人気。1位に輝いたの木曜洋画劇場の吹替版がランクイン。こちらも1979年にテレビ東京で放送された貴重な一作で、シルヴィアの声は『ベルサイユのばら』のマリー・アントワネット役などで知られる上田みゆきが担当。見比べのみならず、聴き比べで、懐かしの映画を楽しんでみては?

スターチャンネルEXならではの"レア"なセレクションは吹き替え版だけにとどまらない。ヴェネチア国際映画祭金獅子賞を受賞した1966年公開の名作もトップ10入りを果たしていて、バラエティに富んだジャンルが並ぶ結果に。スターチャンネルEXこだわりの厳選ドラマと映画を今月もお楽しみあれ!

Photo:

『ビースト・マスト・ダイ/警部補ストレンジウェイズ』© 2021 BritBox, New Regency TV Productions Limited and Scott Free Films Limited. All rights reserved.

『2034 今そこにある未来』© Years and Years Limited 2019

『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』シーズン3(C)2018 Sky UK Limited. All Rights Reserved.

『続エマニエル夫人[吹]火曜映画劇場版』(c) 1975 STUDIOCANAL

『昼顔』(c) 1967 STUDIOCANAL - Five Film S.r.l. (Italie) - Tous Droits Réservés