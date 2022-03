オフィス勤務のApple従業員は、4月11日までにオフィス復帰を果たさなければならない、という通達があった模様です。

Appleのストアとオフィスの両方でマスク着用義務が撤廃されると伝えられ、オフィス復帰も近いのではないかと期待されていましたが、ついに4月11日という具体的なタイムラインが示されたようです。



Appleの内部情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン氏が、米国内のオフィスに勤務するApple従業員は4月11日までに対面業務に戻る必要がある、とソーシャルメディアでに投稿しました。



Now on @TheTerminal: Apple sets April 11 return to office deadline for U.S. corporate employees.

— Mark Gurman (@markgurman)