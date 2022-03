4月8日(金)公開の映画『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』から、日本版予告編が解禁された。

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』は、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズの最新作。2018年11月に劇場公開され、興行収入65.7億円、観客動員473万人を突破した『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』に続く作品だ。本作では、魔法動物を愛するシャイでおっちょこちょいな魔法使い・ニュートが、ダンブルドア先生や魔法使いの仲間たち、マグルと寄せ集めのデコボコチームを結成。魔法使い・グリンデルバルドに立ち向かう。そして、ダンブルドアの過去に隠された秘密が明かされるという。

本作では、“黒い魔法使い”グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)を止めるため、ニュート(エディ・レッドメイン)と“史上最も偉大な魔法使い”ダンブルドア(ジュード・ロウ)、ニュートの兄で“超エリート魔法使い”テセウス(カラム・ターナー)や、“魔法動物を愛するニュートの助手”バンティ、アメリカのイルヴァーモーニー魔法魔術学校の“呪文学の教師”ユーラリー(ジェシカ・ウィリアムズ)、“名門魔法族の末裔”ユスフ(ウィリアム・ナディア)、“陽気なマグル”ジェイコブ(ダン・フォグラー)が集結。

解禁された日本版予告では、ニュートとジェイコブのほっこりする再会シーンに加え、『ハリー・ポッター』シリーズにも登場したマクゴナガル先生の若き日の姿や、ホグワーツ城、クィディッチなどの映像もおさめられている。また、US版予告と同じく、グリンデルバルドとダンブルドアの対決や、ダンブルドアが「私は愚かにも杖を抜いたんだ」という意味深な言葉をつぶやく場面も収められている。

『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』は4月8日(金)全国ロードショー。