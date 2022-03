適応障害との診断を受け、昨年10月より一時的に活動を休止し、今年2月14日に復帰した11人組ボーイズグループ・JO1の金城碧海(21)が4日、都内で行われたグループ初のドキュメンタリー映画『JO1 THE MOVIE「未完成」-Go to the TOP-』の完成披露プレミア試写会に参加。復帰後初公の場で元気な姿を見せた。

【集合カット】久しぶりの11人集合!スタイリッシュなJO1

メンバーから「スカイ!」と呼び込まれた金城は軽快なステップで登場。ハイタッチしながら自分の位置に収まると「ただいま〜」と笑顔を見せた。そして、金城の提案で久しぶりに11人そろって自己紹介を披露し、JAMから大きな拍手を受けていた。

2019年、「PRODUCE 101 JAPAN」で選ばれた11人で結成されたグローバルボーイズグループ「JO1」。華々しい道が約束されたはずだったが、デビュー直後から新型コロナの影響を受け、さまざまな活動制限を余儀なくされる。しかし、そんな中でもインターネットを通じてつながっていくボーイズグループ像は、現代的で、“2020年”を象徴するかのような、新たな存在感で輝きを放っていた。世界の頂点を目指すJO1のデビュー初期から2021年の念願の初有観客ライブまでの様子を映し出す。未完成の11人、そしてJAM(ファンネーム)と共につむがれる“今まで”と“これから”。本作は、本当の始まりの物語となる。