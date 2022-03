2020年7月に芸能界を引退した木下優樹菜さんが、3月17日に写真集『CORRECT』 (双葉社)を出版することが発表された。本作は、木下にとって一般人として初めての写真集となる。

【写真】「THE 木下優樹菜」「34歳裸一貫の私」2パターンの自分を表現した木下優樹菜さん 表紙&厳選ショット

芸能界への復帰は考えておりません

本作は沢渡朔氏と橋本憲和氏の2人が撮影。カメラマンによって髪の色も変えたことで、木下の“2つの顔”を表現。表紙では手ぶらショットを披露している。

木下さんは、「芸能界への復帰は考えておりませんが、34歳の私として、今だからこそ残せる作品として、ぜひ出したいと思いました」とコメント。タイトルについては「『THERE IS NO CORRECT ANSWER IN LIFE.(人生に正解はない)』という言葉が好きで、そこから取りました」と説明している。

■木下優樹菜さんコメント

今回、芸能界を引退し、一般人として初めての写真集を出させていただくこととなりました。芸能界への復帰は考えておりませんが、34歳の私として、今だからこそ残せる作品として、ぜひ出したいと思いました。2人のカメラマンさんに撮影いただいて一緒に作らせていただいたのですが、それぞれ撮影した場所も髪の色も雰囲気もすべてが違うので、この一冊で違う私が見られると思います。「THE 木下優樹菜」「34歳裸一貫の私」と、2パターンの自分を見せることができました。写真集のタイトル 『CORRECT』は、「THERE IS NO CORRECT ANSWER IN LIFE.(人生に正解はない)」という言葉が好きで、そこから取りました。写真のセレクトなどにも私が携わり、とても素敵な一冊になったと思います。ぜひ、お手に取って見ていただきたいです。