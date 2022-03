目指せ"ジャスティス・リーグ"!?DCドラマ『ドゥーム・パトロール』がDVDリリース

新たなDCヒーロー誕生! 頼りないはみだし者たちが正体不明の敵に立ち向かうアクションドラマ『ドゥーム・パトロール』がDVDリリースとなる。

DCドラマ『タイタンズ』にも登場した異色のヒーロー・チーム"ドゥーム・パトロール"の活躍を描くアクションドラマ『ドゥーム・パトロール』。

過去の事故やトラウマがきっかけでユニークな超能力を得た登場人物たちが、不本意ながらも、地球を守るためヒーロー集団"ドゥーム・パトロール"を結成。街をパニックに陥れてしまった汚名を返上するために謎の敵「Mr.ノーバディ」に立ち向かう! しかし、能力が制御できず、行く先々で大暴走する"ドゥーム・パトロール"。果たして、彼らは自身の個性やトラウマとも闘いながら、地球を守れるのか―。

豪華キャストでも話題の本作。元レーサーで交通事故により、全身を失うも脳をロボットに移植したロボットマン/クリフ・スティール役に『ハムナプトラ』のブレンダン・フレイザー、元パイロットで飛行機事故により全身やけどを負い謎のネガティブパワーを体内に宿すネガティブマン/ラリー・トレイナー役には『ホワイトカラー』のマット・ボマー、"ドゥーム・パトロール"の父親的存在であるチーフ役を、4代目ジェームズ・ボンドのティモシー・ダルトンが演じる。

さらに、体がスライムのように変形するエラスティ・ウーマン/リタ・ファー役をエイプリル・ボウルビー(『私はラブ・リーガル』)、64人の人格を持つクレイジー・ジェーン役をダイアン・ゲレーロ(『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』)、ビクター・ストーン/サイボーグ役をジョイヴァン・ウェイド(『ドクター・フー』)が扮するなど、魅力的なキャラクターが登場する。





『ドゥーム・パトロール<シーズン1>』商品情報

4月20日(水)より

・ダウンロード販売

・デジタルレンタル

・DVDコンプリート・ボックス(12,000円+税込)

・DVDレンタル

発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ドゥーム・パトロール<シーズン1>』

DOOM PATROL and all related pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Doom Patrol series and all related new characters and elements TM and (c) 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.