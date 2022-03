『Cuphead』のNetflixアニメ『ザ・カップヘッド・ショウ!』のシーズン2が今夏に配信決定！

『Cuphead』のNetflixアニメ『ザ・カップヘッド・ショウ!』のシーズン2が今夏公開される。海外Netflix公式TwitterアカウントのひとつであるNetflix Geekedより告知された。

今回の告知では1枚の画像とともに今夏にシーズン2が予定されていると告知されたのみである。今後、具体的な配信時期などの詳細が発表されていくと思われる。

THE CUPHEAD SHOW IS OFFICIALLY RENEWED FOR SEASON 2!!! AND IT'S COMING THIS SUMMER! pic.twitter.com/gIam56ARp2- Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 2, 2022