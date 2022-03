ボーイズグループ・JO1の初ドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」の主題歌「飛べるから」が4日に配信されることが決定。5日午後6時にはミュージックビデオも解禁される。

【動画】JO1初のドキュメンタリー映画『未完成』本予告 「飛べるから」は生楽器をメインにしたメロディーで、これまでのJO1の歩みをストレートに表現。僕たちは一人じゃない、絆と愛、互いに信じ合い、一緒に大きな夢を掴んでいきたいという思いと、何よりもJO1にとって、いつもそばで支えてくれているファンに向けた感謝のメッセージがこめられたバラード曲に仕上がった。