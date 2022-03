WSS playgroundより、1月21日(金)にPC(Steam)向けにリリースされた『NEEDY GIRL OVERDOSE』だが、発売から1か月後の2月21日(月)時点で世界累計販売本数が30万本を突破していたことが明らかにされた。

本作は、承認欲求が強めな女の子「あめちゃん」との生活を描くマルチエンディングアドベンチャーゲーム。30日間の期限内に100万人のフォロワーを獲得することを目標に、彼女のストレスを管理しつつ配信を繰り返してファンを獲得していく。

キャラクターデザイン・メインビジュアルを担当した「お久しぶり」氏をもって「ゲームというよりひとりの女」と言わしめるその作風は、発売から1週間で10万本の売り上げを記録するなど大きな話題となった。

今回、以前から予告されていたLINEスタンプの販売が開始。作中で用いられているものや「あめちゃん」、「超てんちゃん」の個性豊かなセリフと表情を描いたスタンプも収録されている。

また、Steamのプロフィールを彩るバッジを獲得できる「Steamトレーディングカード」に対応。さらにはプロフィール画面に設定できる「動く」背景テーマも実装された。Steam上でも、いつでも「あめちゃん」と一緒にいられる生活を楽しめるという。

『NEEDY GIRL OVERDOSE』はPC(Steam)向けに現在配信中。価格は1680円(税込)となる。そのほか詳細については、以下のリリースも参照されたい。

Steam『NEEDY GIRL OVERDOSE』販売ページはこちら『NEEDY GIRL OVERDOSE』LINEスタンプ販売ページはこちら

WSS playground公式Twitterアカウントはこちら



個人・少人数のチームをプロデュースし、世界を「遊び場」としていくインディーゲームレーベルである「WSS playground」(運営:株式会社ワイソーシリアス https://whysoserious.jp/)より、2022年1月21日にSteamにてリリースしました『NEEDY GIRL OVERDOSE(二―ディガールオーバードーズ)』が、発売から1ヶ月の2 月21日に世界累計販売本数30万本を達成したことをお知らせします。これを記念しLINEスタンプの販売を開始いたしました。さらに「動く」Steamプロフィール背景と、Steamトレーディングカードも配信いたします。

■LINEスタンプの販売を開始!

超てんちゃんの最かわスタンプが登場!

作中で使われているものはもちろん、あめちゃん、超てんちゃんの個性豊かなセリフと表情を描いたスタンプも収録。

ぜひピの気分を味わってみてください。

▼スタンプショップURL:https://line.me/S/sticker/18606576

■Steamポイントショップに「動く」プロフィール背景を実装!

Steamのプロフィール画面に設定できる「動く」背景テーマを実装いたしました。いつでもあめちゃんと一緒にいられる生活を、どうぞお楽しみください。

▼ポイントショップURL

https://store.steampowered.com/points/shop/app/1451940

■Steamトレーディングカードに『NEEDY GIRL OVERDOSE』が登場!

集めることでプロフィールに飾れるバッジを獲得できる、Steamトレーディングカードに対応いたしました。カードはゲームを遊んだり、交換で入手することができます。ぜひ全種類の獲得を目指してみてください。

▼入手方法はこちらから

https://steamcommunity.com/tradingcards/

■承認欲求強め女子と生活し、たくさんの破滅を体験!

『NEEDY GIRL OVERDOSE』とは、最強のインターネットエンジェル(配信者)を目指す、承認欲求が強めな女の子との生活を描くマルチエンディングADVです。配信を行いながら、ちょっぴり病んだり、ストレスが減るやつをキメたりする日常を過ごしつつ、超絶最かわてんしちゃんのフォロワーを100万人にすることを目指します。様々な形の破滅を体験しつつ、この物語にハッピーエンドが存在するかどうか、あなた自身の目で確かめてください。

■登場キャラクター

普段

あめちゃん:おとなしめに見えて、すぐ調子に乗るワガママで承認欲求が強い女の子。性格が悪い。好きなものは「ピ」と向精神薬。

配信時

超絶最かわてんしちゃん:あめちゃんが配信時に仮装する姿、インターネットエンジェル。性格が良いフリをしている。すぐオタクに媚びる。

■メッセージの未読には気をつけて!楽しくも”やみ”と向き合う日常を過ごしましょう

プレイヤーは彼女の「ピ」となって、毎日の行動を決めていきます。30日の期限以内に「超絶最かわてんしちゃん」のフォロワーを100万人獲得しましょう。

フォロワーは動画配信を行うと増えていきます。

配信を行うためには、話題やテーマといった“ネタ”が必要となります。

彼女と日常生活を送る中で様々な“ネタ”を発見し、配信を行っていきましょう。

配信が盛り上がれば多数のフォロワーを獲得できます。継続的な配信を行って、100万フォロワーを目指しましょう。

しかし、配信すると同時に“ストレス“がたまり、精神状態を表す”やみ度”も増加していきます。

動画サイトを見て癒やされたり、デートをして彼女の心をケアしてあげましょう。

時には病院に連れて行ってあげるのも重要です。

彼女と良好な関係を築くには“好感度”も大切。

様々な「コミュニケーション」を取って、愛情を高め合いましょう。ですが、行き過ぎた愛情は大変な事態を招くことも。

行動を終えるとSNSの表アカウントと裏アカウントでの彼女の発言を見ることができます。それを眺めるのもひとつの目的と言えるでしょう。

選んだ行動によってパラメータが増減し、その数値などによってエンディングが分岐します。

一日ごとにオートセーブされるため、いつでもどこからでもやり直しが可能。

何度も破滅を繰り返しながら、あなたにとっての理想のエンディングを探してみてください。

■『NEEDY GIRL OVERDOSE』製品情報

■『NEEDY GIRL OVERDOSE Soundtrack』製品情報

■Steam紹介ページ:https://store.steampowered.com/app/1645220/

■アーティスト:Aiobahn & peposoft ,feat. KOTOKO

■作曲者:Aiobahn

■収録曲数:全23曲

■販売価格:820円

■『NEEDY GIRL OVERDOSE』バンドル情報

■収録内容:ゲーム本体+サウンドトラック

■販売価格:2,250円

© Why so serious, Inc. All Rights reserved.

■スタッフ

シナリオ・企画:にゃるら(@nyalra)

キャラクターデザイン・メインビジュアル:お久しぶり(@imlllsn)

音楽:Aiobahn(@aiobahn)

プロデュース:Why so serious?(@infowssJP)

ディレクション・デザイン・開発:xemono(@xemono_design)

ドット絵:ねんない(@eencya)

SE:PEPOSOFT(@peposoft)

■発売を記念したリリースPVを公開中!

実際のゲーム画面を用いて制作された最新映像を含む、リリースPVが以下のURLにて公開中です。

URL: https://www.youtube.com/watch?v=itJZUTWsEw4

■インディゲームレーベル「WSS playground」について

「WSS playground(ダブリュー・エス・エスプレイグラウンド)は、株式会社ワイソーシリアスのインディーゲームレーベル名です。もともと社名でもある「WHY SO SERIOUS」をレーベル名にしていましたが、英語圏での検索性があまりに低いので、新たにレーベル名を作りました。

コンセプト:

ゲームを作ることは「遊び」であり、人間にとって「遊び」以上にシリアスな営みはありません。

個人クリエイターの力を最大化する「遊び」を作り、世界を「遊び場」とすることを目指すインディーゲームレーベルです。