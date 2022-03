中国のソーシャルメディアWeiboに、iPhone14 Proのパンチホールの直径を測定した画像が投稿されました。リーカーがiPhone14 Proのパンチホールに関し、iPhone13シリーズのFace ID機構と比較して説明しています。

Weiboに投稿された、iPhone14 Proのパンチホールの直径を測定した画像から、その直径は5.631ミリであることが明らかになりました。



Got sent this image from weibo showing the diameter of the hole 5,631mm

Can confirm this is accurate. pic.twitter.com/i3rMHRLmrK

— ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) March 3, 2022