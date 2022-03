韓国出身13人組ボーイズグループSEVENTEENの初めての映画『SEVENTEEN POWER OF LOVE: THE MOVIE』が韓国や北米、日本を含む全世界で公開されることが明らかになった。

SEVENTEENは2015年に韓国デビューを果たし、複数の新人賞を獲得した人気アイドルグループ。2016年に日本に初上陸し、2017年のコンサート動員は10万人を超えるなど、日本でも着実に人気を獲得。2018年には日本でのCDデビューも果たしている。

初となる『SEVENTEEN POWER OF LOVE: THE MOVIE』は4月の韓国公開を皮切りに、4月29日からは日本でも公開される予定。昨年11月に開催されたオンラインコンサート「SEVENTEEN CONCERT <POWER OF LOVE>」のステージとともに、初公開となる舞台裏や、CARATとともに作り上げた過去、現在、そして未来を語ったメンバー13人のインタビューなどを収めた内容となる。

通常の2D上映に加えてサイドスクリーンを2枚追加し、ステージ全体を横から見ることができるマルチビュー形式のScreenXシアターや、世界初のマルチセンサーとライブの音楽とリズムにあわせて動き、振動する20以上のモーションエフェクトを搭載した4DXシアター、そしてScreenXと4DXシアターを組み合わせた4DXスクリーンシアターなどでの公開も決定。リアルな視聴体験が可能となり、コロナ禍でオフラインライブに参加できない日々が続いていたファンたちにとって、臨場感のある体験ができる作品に仕上がっている。