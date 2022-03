アニメ映画『SING/シング:ネクストステージ』の日本語吹き替え版で、B’zの稲葉浩志が声優に初挑戦していることが発表された。新キャラクターであるライオンのクレイ・キャロウェイ役を務め、歌唱も披露する。

【動画】稲葉浩志が初吹き替え 『SING/シング:ネクストステージ』本予告

本作は、『ミニオンズ』『怪盗グルー』シリーズなどのイルミネーション・エンターテインメントが2017年に公開し、週末動員ランキング4週連続1位&最終興収51億円超えの大ヒットを記録した『SING/シング』の続編。

稲葉が演じるライオンのクレイ・キャロウェイは、かつては情熱的でパワフルな歌声が大人気だったロック歌手で伝説的ミュージシャン。

物語の中で最も重要な新キャラクターであるクレイ役に稲葉を抜てきした理由を、配給元の東宝東和の担当者は「クレイが伝説的なロックスターのキャラクターということで、どの世代でも”ロックスター”として思い浮かべるミュージシャンは稲葉さんしかいないと制作スタッフ含め満場一致で第一候補となりました」と明かす。

一方、稲葉は「正直なところ演じているところは想像つきませんでしたし、(私が声優を)するとは思っていませんでした」と自身でも驚いている様子。声優を引き受けようと思った決め手について、「『SING/シング』という映画自体の音楽のクオリティが素晴らしく、ストーリーも非常に分かりやすい。私が声優を務めるクレイ・キャロウェイは、かつてはロックスターだったが今は自分の家に引きこもっている、そのシチュエーションが非常に面白く、やってみようという気持ちになりました」と語った。

初挑戦となったアフレコは「とにかく何から何まで初めての事で、何から準備していいのか分かりませんでしたが、自分ではない人物像に声を入れるという作業は初めてで凄く新鮮で楽しかったです。(アフレコは)大変でもありましたが、色々ご指導いただきまして、非常に勉強になりました」と、苦労したことも明かした。

印象に残ったシーンについては、「すべてのキャラクターが挫折から立ち上がるというテーマの元に、“音楽”を通して頑張っていく姿が一貫して描かれていること、さらにアッシュがクレイに再びステージに立ってほしいと説得に行き軒先で歌うシーンは、一人の小さな歌声で誰かを励ましたり、勇気づけたり、また立ち上がるきっかけを与えたり…色々な想いが詰まっている気がして非常に好きなシーンです。葛藤を超えてクレイが15年ぶりにステージに立つクライマックスのシーンは、自分で歌った後その映像を見て感動しました」とコメント。

ラストシーンで使用される本作のテーマソングでもあり、U2が書き下ろした2年ぶりの新曲「YOUR SONG SAVED MY LIFE」や、声優としてクレイ役の声優を務めたU2のボノについては、「本作のテーマソングは、すごく美しくて素敵な曲だと思っています。深くて大きくとても広がりのあるボノさんの声は、シンガーにとっても憧れの声なので、ボノさんの演じる役柄を演じる事ができて光栄です」と、稲葉と同じく本作で声優デビューを飾ったボノへのリスペクトを語った。



なお、主人公バスターの声優を務める内村光良は、稲葉の決定について「2回か3回聞き直しましたね。『ほんとに?』って。(笑)本当に信じられなかったです。まさか! と思いました。稲葉さんが声優をやるんだという事に正直驚いています。それを受けてくださったというのが…」と大興奮。「まだお会いした事がないので、お会いするのを楽しみにしています」と期待を寄せた。

併せて吹き替え版本予告も解禁。映像では、稲葉演じるクレイ・キャロウェイが、15年ぶりのステージ復帰を前に、最初は「歌えるわけない。自分の曲は聴いてすらいない。この15年間な」と弱音を吐くものの、仲間たちから「歌って。曲が導いてくれる」と励まされ、「選択肢はいつもある。正しいものを選ぶ勇気がないだけだ」と勇気を奮い起こそうとする場面が映し出されている。

アニメ映画『SING/シング:ネクストステージ』は、3月18日より全国公開。

稲葉浩志のコメント全文は以下の通り。

<稲葉浩志コメント全文>

(本作の出演が決まって)正直なところ演じているところは想像つきませんでしたし、(私が声優を)するとは思っていませんでした。 『SING/シング』という映画自体の音楽のクオリティが素晴らしく、ストーリーも非常に分かりやすい。私が声優を務めるクレイ・キャロウェイは、かつてはロックスターだったが今は自分の家に引きこもっている、そのシチュエーションが非常に面白く、やってみようという気持ちになりました。(声優することは)とにかく何から何まで初めての事で、何から準備していいのか分かりませんでしたが、自分ではない人物像に声を入れるという作業は初めてで凄く新鮮で楽しかったです。(アフレコは)大変でもありましたが、色々ご指導いただきまして、非常に勉強になりました。本作のテーマソング(U2が書き下ろした2年ぶりの新曲「YOUR SONG SAVED MY LIFE」)は、すごく美しくて素敵な曲だと思っています。深くて大きくとても広がりのあるボノ(U2)さんの声は、シンガーにとっても憧れの声なので、ボノ(U2)さんの演じる役柄を演じる事ができて光栄です。(劇中で流れる)楽曲はどれも素晴らしいのですが、アッシュが歌うU2の「STUCK IN A MOMENT YOU CAN’T GET OUT OF」という曲がやはり好きです。また、U2の「I STILL HAVEN’T FOUND WHAT I’M LOOKING FOR」は、当時(リリース時に)よく聴いていた曲で、非常に馴染みのある曲でしたが、まさか自分がこうやって日本語の歌詞で歌うというのは想像していなかったです。(本作は)全てのキャラクターが挫折から立ち上がるというテーマの元に、それぞれのキャラクターが音楽を通して頑張っている様子が伝わってきて、『SING/シング:ネクストステージ』の芯として、バシッと通っています。アッシュがクレイに再びステージに立ってほしいと説得に行き軒先で歌うシーンは、一人の小さな歌声で誰かを励ましたり、勇気づけたり、また立ち上がるきっかけを与えたり…色々な想いが詰まっている気がして非常に好きなシーンです。