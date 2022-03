【2022年3月】『THE FLASH』や『シカゴ P.D.』など5作がDVDレンタル開始！

数々の動画配信サービスが乱立する時代となったが、店舗で実際に見かけたDVDを手に取りそれを借りる楽しさ、宅配レンタルが届くまでの待ち遠しさを新鮮に感じる人も多いだろう。そこで、海外ドラマNAVIでは毎月レンタルが開始されるドラマシリーズの中からおすすめをご紹介! 3月は『THE FLASH/フラッシュ』シーズン7や、『シカゴ P.D.』シーズン7、『シカゴ・ファイア』シーズン8後半など注目作が続々登場する。

今月レンタルが始まる海外ドラマは以下の通り。

■3月2日(水)



『THE FLASH/フラッシュ <セブンス・シーズン>』

地上最速のスーパーヒーローの活躍を描く大人気DCドラマ



STAR(スター)ラボの粒子加速器の爆発により、超スピードで動く能力を得た科学捜査官バリー・アレンが、世界一速いヒーロー"フラッシュ"として活躍する姿を描く人気シリーズ。波乱の前シーズンでは、新たな敵ミラーマスターが勝利を収め、セントラル・シティに野放しのままとなった。彼女を阻止し、失踪した妻アイリスを救い出すために、バリーはチームを再結成するが...。

今シーズンでは、過去に登場しファンから人気の高いヴィランがカムバックすることが明らかに。

■3月2日(水)



『シカゴ P.D.』シーズン7(Vol.1〜5)

型破りな刑事ボイト率いるシカゴ警察21分署特捜班の活躍を描くクライム・サスペンス

次期シカゴ市長のケルトンが何者かに射殺される事件が発生し、特捜班は殺人課と共同捜査することに。ボイトの車が現場近くで目撃されていたことなどから、殺人課のタークラはボイトを怪しんでおり、ハルステッドもまた密かに疑念を抱いていた......。

今シーズンより、『フォスター家の事情』や『S.W.A.T.』などに出演するリセス・チャベスがバネッサ・ロハス役で特捜班に加わる。バネッサはアカデミーを優秀な成績で卒業し、知性と大胆さを兼ねそろえた潜入捜査官。彼女の活躍にも注目だ。

■3月2日(水)



『シカゴ・ファイア』シーズン8(Vol.6〜10)

シカゴ消防局51分署に所属する消防隊員と救命士が命がけで職務に立ち向かう姿を描くレスキューアクション



本国アメリカではシーズン9が放送され、すでにシーズン11までの更新が決まっている人気シリーズの本作。今月からはシーズン8の後半のレンタルが開始となる。

今シーズン第15話「家族の行方」は、『シカゴ P.D.』とのクロスオーバーエピソード! 医療用麻薬の過剰摂取で高校生3人が倒れ、出動したブレットたちが処置するが一人の高校生が亡くなる。すぐに21分署が入手先の捜査を始めるが...。元21分署のショーン・ローマン(ブライアン・ジェラティ)が登場!

■3月2日(水)



『FBI:特別捜査班』シーズン2(Vol.6〜10)

FBI捜査の最前線がリアルに描かれる大ヒット犯罪捜査ドラマ



『シカゴ』シリーズのディック・ウルフが放つ、FBI捜査の最前線がリアルに描かれる大ヒット犯罪捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』。そのシーズン2後半がいよいよレンタル開始!

今シーズンの第18話「真のアメリカ人」は、スピンオフドラマ『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』第9話へと続くクロスオーバーエピソード。そして、最終話「シカゴから来た刑事」はのヘイリー・アプトン(トレイシー・スピリダコス)が登場するエピソードとなっている。

■3月18日(金)



『ザ・ネバーズ<シーズン1>パート1』

HBO製作の19世紀ロンドン×超能力SFアクション



HBOオリジナルとなる本作は、「Touched(タッチト)」と呼ばれ異端視される女性たちが次々と現れる謎の敵と超能力バトルを繰り広げながら、壮大な運命に立ち向かっていくSFアクションドラマ。バトルアクションは、なんと『ゲーム・オブ・スローンズ』のスタント・コーディネーターが手掛けている。

主な出演者には『アウトランダー』のローラ・ドネリーや『ヴァイキング 海の覇者たち』のアン・スケリー、『カウンターパート/暗躍する分身』のオリヴィア・ウィリアムズや『Sick Note 〜診断書で人生復活?!〜』のニック・フロスト、『McMafia - マクマフィア』のジェームズ・ノートンなどが名を連ねている。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『THE FLASH/フラッシュ』シーズン7 THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

『シカゴ P.D.』シーズン7 © 2019-2020 Universal Studios. All Rights Reserved.