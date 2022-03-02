¡ÖµÁÍ¦Ê¼¡×¤ËÆüËÜ¿ÍÌó70¿Í»Ö´ê¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È´Û¡¢Åê¹Æ¤Ïºï½ü
¡¡¥í¥·¥¢·³¤Î¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢ºßÆü¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È´Û¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç¹½À®¤¹¤ë¡ÖµÁÍ¦Ê¼¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢1Æü»þÅÀ¤Ç¸µ¼«±Ò´±¤éÆüËÜ¿ÍÌó70¿Í¤¬»Ö´ê¤·¤¿¤³¤È¤¬2Æü¡¢Æ±Âç»È´Û¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£´û¤ËÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¡¢¿ÍÆ»ÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤ëÆâÍÆ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Âç»È´Û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±þÊç¤·¤¿Ìó70¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬ÃËÀ¡£Ç¯ÎðÁØ¤Ï20Âå¡Á60Âå¤ÈÉý¹¤¯¡¢ÂçÈ¾¤¬¸µ¼«±Ò´±¡£¡Ö¥í¥·¥¢·³¤Î¹¶·â¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÀïÁè¤ò»ß¤á¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏµÁÍ¦Ê¼¤ÎÊç½¸¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢»äÀïÍ½È÷¡¦±¢ËÅºá¤ËÅö¤¿¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºï½ü¤ÎÇØ·Ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£