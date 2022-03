賛同します。今、#ウクライナ #緊急支援募金 に

1000万円寄付しました。

音楽でも力になれればと思っています。



Yes, I just donated 10,000,000 yen for humanitarian fund of #Ukraine

I'd like to support through music as well.#YOSHIKI#RussiaUkraineWar #Russia #PeaceNotWar @hmikitani https://t.co/a4LFgOeFqL