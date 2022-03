タイの人気BLドラマ続編『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』3月8日（火）より独占先行配信

タイ発の人気BLドラマ『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』の続編『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』が、3月8日(火)より独占先行配信されることが分かった。

3月8日(火)12:00より「Rakuten TV」にて国内先行配信がスタートする『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』は、 タイ国内外で反響を呼んだ『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』の待望の続編で、大学生になったオーエウとテーのその後を描いた物語。シリーズ1作目と同様、躍動感ある映像、美しい音楽、細部までこだわり抜いた演出で魅せる作品となっている。

この配信を記念し、「Rakuten TV」では2月26日(土)12:00より期間限定で、『I Told Sunset About You 〜僕の愛を君の心で訳して〜』の全話パックが特別価格で利用可能に。

「Rakuten TV」では、多様なデバイスで国内外のドラマや映画、スポーツコンテンツ、舞台やコンサートのライブ配信など様々な映像作品を視聴することができる。本作の配信をはじめ、様々なジャンルのコンテンツをさらに充実させ、より多くのユーザーにとって魅力的なラインアップを取り揃えていく。

『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』配信概要

・出演者:プティポン・アサラタナグン/テー(Teh)役、グリット・アムヌアイデシャゴン/オーエウ(Oh-aew)役ほか

・配信開始日時:3月8日(火)12::00より全話配信

・販売話数:全5話およびメイキング特別編

・価格: 購入1,320円(税込)/各話 6,336円(税込)/全話レンタル7日間 528円(税込)/各話レンタル30日間 2,640円(税込)/全話

・特集ページ:

※詳細は特集ページをご確認ください。

(海外ドラマNAVI)

Photo:『I Promised You the Moon 〜僕の愛を君の心で訳して〜』(C)️Nadao Bangkok co., Ltd. All Rights Reserved