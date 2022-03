米国の対露制裁を受け、ロシアの銀行とApple Payの提携が停止されたことを、公式ページの更新を通してAppleが公式に認めました。

Appleが新たに「アフリカ、ヨーロッパ、中東のApple Pay提携銀行」の公式ページを更新し、ロシア主要銀行の一つであるNovikombankを地域のリストから削除したことが判明しました。



