『TRUE DETECTIVE』シーズン4が進行中？「何かが存在している」とHBO幹部

マシュー・マコノヒー&ウディ・ハレルソンが主演したシーズン1が高い評価を得て、シーズン3まで製作されている米HBOの『TRUE DETECTIVE/トゥルー・ディテクティブ』。2019年にシーズン3が放送されてから更新のニュースが届いていないが、シーズン4が水面下で動いているようだ。米Deadlineが報じている。

『TRUE DETECTIVE』は1シーズンごとに2〜3人の刑事が、一つの事件の解決に挑むスタイルで進行するアンソロジーシリーズ。シーズン1は米ルイジアナ州を舞台に、相棒だった刑事のラスト・コールとマーティ・ハートが、過去に解決した猟奇殺人事件の真犯人が野放しになっている可能性に気づき、別の道を歩んでいた二人の人生が再び交差する。シーズン2では、ロサンゼルスで起きた奇怪な事件に巻き込まれた警官3人と1人の犯罪者を中心に物語が展開。シーズン3は35年前に迷宮入りした失踪事件に悩まされる元刑事が再捜査に挑む姿を追う。

シリーズでクリエイターを務めたニック・ピゾラットが以前に、「ワイルドなアイデアがある」と述べ、昨年2月新しい脚本家と話し合いの場をもっているという報道があったが、それ以降は音沙汰がなかった。そんななか、HBOとHBO Maxでチーフ・コンテンツ・オフィサーを務めるケイシー・ブロイズが、先日同シリーズについて"何か"が進行していると示唆。

「『TRUE DETECTIVE』の領域では何かが存在していて、それは我々が満足しています。このシリーズについては、この先どうなるか注目しておいてください」

2019年にピゾラットはシーズン4への意欲を見せていたが、その翌年にHBOを去っている。しかし、今もHBOが『TRUE DETECTIVE』の権利を所有しているため、元クリエイターの関与なしに新シーズンを製作することは可能だという。とはいえ、シリーズの生みの親であるピゾラットは全シーズンで脚本・製作総指揮も担っていたため、シーズン4が過去シーズンとは違うトーンになる可能性はありそうだ。

近いうちにシーズン4更新のニュースが届くかどうか、新情報に目を光らせておきたい。(海外ドラマNAVI)

