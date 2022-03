魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(4月8日公開)の新映像第2弾としてUS版本予告が日本時間3月1日未明に世界同時解禁された。

【動画】『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』US版本予告

解禁された映像では、「君は間違っている」と説得を試みるダンブルドア(ジュード・ロウ)に対し「人間界を焼き尽くしてやる」と最悪の野望をあらわにする史上最悪の“黒い魔法使い”グリンデルバルド(マッツ・ミケルセン)の緊張感ある対峙シーンだけでなく、「マグル(非魔法族)との戦いが遂に始まる!」と宣戦布告するシーンなどが切り取られ、ついにグリンデルバルド陣営が動き始めたことが明らかに。

彼らを止めるべく、そのグリンデルバルドとかつては志をともにし、彼の恐ろしさを知るダンブルドアはシャイでおっちょこちょいな魔法動物学者のニュート(エディ・レッドメイン)をはじめとした寄せ集めのデコボコチームを結成。そこには、マグルのジェイコブ(ダン・フォグラー)やニュートの兄・テセウス(カラム・ターナー)といったお馴染みの人物だけでなく、名門魔法一族の末裔のユスフ(ウィリアム・ナディラム)、アメリカのイルヴァーモーニー魔法魔術学校の教師であるユーラリー(ジェシカ・ウィリアムズ)、ニュートの助手バンティ(ヴィクトリア・イェーツ)といった個性豊かな面々がそろった。

デコボコチームとグリンデルバルド陣営の全面対決では、とてつもないスケールの魔法バトルも展開され、迫力あるアクションに期待感高まる映像となっている!強大すぎる敵を前に追い詰められるが、「僕らが立ち上がらないと」と臆さず立ち向かうニュート。グリンデルバルドを倒すために、「私を信じて欲しい」というダンブルドアに集められたデコボコチームの結束が今、試される。

さらに、映像のラストではニュートの相棒ジェイコブと、グリンデルバルドの思想に傾倒していってしまった恋人のクイニー(アリソン・スドル)が対峙し、マグルのジェイコブが魔法を使用しているという驚きのシーンも‥! 一体どうしてジェイコブは魔法を使うことができたのか? ダンブルドアからジェイコブに贈られた杖に秘密があるのだろうか? さらなる魔法ワールドの可能性にワクワクが止まらない映像となっている。

同時解禁されたポスターには、主人公のニュートをはじめ、本作のキーパーソンであるダンブルドア、対する史上最悪の魔法使いでもう一人のキーパーソンとも言えるグリンデルバルドなど主要キャラクターが勢ぞろい。本作が、ニュートとダンブルドア率いるデコボコチームとグリンデルバルド陣営の全面戦争であることを示唆するとともに、ダンブルドアと彼の一族の秘密とは一体なんなのか? ここから一体どのような物語が新たに始まっていくのか?そんな期待が高まるビジュアルとなっている。

