アローバース作品7本目となるDCドラマ『スーパーマン&ロイス(原題:Superman & Lois)』がNHK総合にて日本初放送となる。

2021年に米CWで放送開始した『スーパーマン&ロイス』は、世界一有名なヒーロー、スーパーマン/クラーク・ケントとジャーナリストの妻ロイスの共働き夫婦が、思春期の息子二人と向き合いながら、地球と家庭の平和を守るSFアクション・ヒューマンドラマ。他のスーパーヒーロー作品と一線を画し、シーズン1第1話の放送直後にシーズン2への更新が決まった話題作。

赤ん坊のときに遠いクリプトン星から地球に送られてきた「鋼鉄の男」スーパーマン。スーパーパワーを駆使し、長年数々の邪悪な敵と戦い地球の平和を守ってきたが、普段は真の姿を隠し一般市民クラーク・ケントとして過ごしている。

そのクラークが有名なジャーナリスト、ロイス・レインと結婚し、双子の男の子の父親に。スポーツ万能で明るく人気者のジョナサンと、内向的で精神的に不安定なジョーダン。地球を救う使命のために不在がちだったが、思春期に突入した息子たちと向き合うため、家族と一緒の時間を増やそうと、自分が育った地方の町スモールビルに戻ることにする。やがて息子のひとりがスーパーパワーを受け継いでいるらしいことがわかり、息子たちに自分がスーパーマンだと明かす。家族との新しい一歩を踏み出そうとした矢先、ロイスと敵対する大物実業家モーガン・エッジが、なぜかスモールビルの炭鉱に興味を示す。さらに、スーパーマンを敵視する謎の男が現われる。

主人公スーパーマン/クラーク・ケント役はタイラー・ホークリン(『ティーン・ウルフ』)、ロイス・レイン役にはエリザベス・トゥロック(『GRIMM/グリム』)。DCドラマ『SUPERGIRL/スーパーガール』に同役で出演した二人が引き続き演じる。その他、息子のジョナサン役でジョーダン・エルサス (『リトル・ファイアー ?彼女たちの秘密』)、ジョーダン役でアレックス・ガーフィン(『AW & ORDER: 性犯罪特捜班』)が出演する。

地球を救う使命と、妻と協力し思春期の息子たちを育てる父親として奮闘。そしてクリプトン星の実の両親や養父母への思い。他にも、ロイスと父親サムの関係、クラークの幼なじみラナの一家など、さまざまな家族の姿や心情が描かれる。

『スーパーマン&ロイス』(全15話)は、4月3日(日)23:00よりNHK総合にて日本初放送。(放送日時は変更になる場合があります)

