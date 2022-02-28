¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÉºÇ¸å¤Î¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ù»£±Æ½ªÎ»¡ªÍèÇ¯6·î¸ø³«
¡¡¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡Ê79¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡ÙÂè5ÃÆ¤Î»£±Æ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö27Æü¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤¬¼«¿È¤ÎTwitter¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ï¡Ö»£±Æ½ªÎ»¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡ÖINDY¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºòÇ¯6·î¤´¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó¤¬¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÃæ¤Ë¸ª¤òÉé½ý¤·¡¢°ì»þÎ¥Ã¦¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢À½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢²¿¤È¤«¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ï¥ê¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ù¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè5ÃÆ¤Ï¡¢2023Ç¯6·î30ÆüÁ´ÊÆ¸ø³«¡£¥Õ¥£¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥é¡¼¡á¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡¢¥Ü¥¤¥É¡¦¥Û¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¢¥·¥ç¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥ì¥Í¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥é¥¹¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤«¤é¡ØLOGAN¡¿¥í¡¼¥¬¥ó¡Ù¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Ø¤È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡¢²»³Ú¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿µð¾¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë