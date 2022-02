3月4日(金)に『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』が劇場公開されることにあわせ、Amazon Prime Videoにて2022年3月から『ドラえもん』映画シリーズ40作品が配信される。

こちらでは1980年に公開された第1作『ドラえもん のび太の恐竜』から、2020年に公開された『映画ドラえもん のび太の新恐竜』までが一挙にラインナップ。40年におよぶ映画『ドラえもん』の歴史を振り返ることが可能だ。

なお、今回の配信内容には「ザ・ドラえもんズ」などの同時上映作品はふくまれていない。『ドラえもん』映画40作品の一覧は以下の通りとなる。

そのほかSEGAの『ソニック』シリーズをハリウッドで実写映画化した『ソニック・ザ・ムービー』や、大童澄瞳氏の描く漫画を原作とする映画『映像研には手を出すな!』などが3月より同サービスに新たにくわわる形となる。詳細については、以下のリリースも参照されたい。

Prime Video 2022 年 3 月に楽しめる新着コンテンツ 『孤狼の血 LEVEL2』や『総理の夫』、波瑠&瀬戸康史の新作ラブコメなど話題作を続々配信親子で楽しめる『映画すみっコぐらし青い月夜のまほうのコ』、『ドラえもん』映画シリーズ 40 作品を一挙配信

数千もの人気映画や TV 番組が見放題の Prime Video の SVOD サービスのラインアップに、2022 年 3 月は話題の映画や人気の TV 番組が続々と加わります。

邦画では、警察とやくざの攻防戦を過激に描いた前作から 3 年後を舞台に、松坂桃李氏演じる刑事・日岡秀一を主人公に迎え、“悪魔”と呼ばれる上林(鈴木亮平氏)が出所してきたことで、再び過激な抗争へと発展していく様を描いた『孤狼の血 LEVEL2』を見放題独占配信します。妻が日本初の女性総理大臣に就任したことで、史上初のファーストジェントルマンになった“鳥オタク”の夫が、政治に翻弄されながらも奮闘する様を描いた原田マハ氏の小説を原作に、田中圭氏と中谷美紀氏の共演で映画化した『総理の夫』を配信します。

アニメ映画(国内)では、3 月 4 日(金)に『映画ドラえもんのび太の宇宙小戦争 2021』が劇場公開されるのに合わせ、同日から『映画ドラえもんのび太の新恐竜』や『映画ドラえもんのび太の月面探査』を始めとする映画シリーズ 40 作品を一挙配信します。また、昨年 11 月に劇場公開されたばかりの『映画すみっコぐらし青い月夜のまほうのコ』を見放題独占配信します。

洋画では、4 月 8 日(金)から最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』が劇場公開される、「ファンタスティック・ビースト」シリーズ 1 作目の『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』を、見放題配信中の『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』と合わせて見放題配信します。また、世界的な人気を誇るゲーム「ソニック」シリーズをハリウッドで実写映画化した『ソニック・ザ・ムービー』など、親子で楽しめる映画を見放題独占配信します。このほか、ベン・アフレック氏とアナ・デ・アルマス氏演じる愛のない夫婦の周囲で起こった殺人事件をきっかけに一変する夫婦の心理戦を描いたサスペンス Amazon Original 『底知れぬ愛の闇』を独占配信します。

国内ドラマでは、グローバルボーイズグループ JO1 のメンバー11 人全員が主人公となる初の主演ドラマに挑戦した、あだち充氏原作の短編マンガを実写化した 1 話完結の作品集『ショート・プログラム』や、波瑠氏演じる恋愛経験ゼロのおひとりさま・聡子と、イケメンで紳士的な男性・鈴木涼介(瀬戸康史氏)との恋愛、そして、聡子の前に現れたフランス文学「恋愛論」の作者スタンダールを名乗る謎の男(小日向文世氏)が織りなすハートフルなラブコメディ『恋に落ちたおひとりさま〜スタンダールの恋愛論〜』を見放題独占配信します。

韓国ドラマでは、韓国で人気のウェブトゥーンをスタジオドラゴンが実写ドラマ化し、平凡なユミが細胞たちと一緒に成長するさまが共感を呼んだ『ユミの細胞たち』を見放題独占配信します。

TV アニメ(海外)では、Prime Video でカルト的人気を誇るドラマシリーズ Amazon Original 『ザ・ボーイズ』のスピンオフアニメ Amazon Original 『ザ・ボーイズダイアボリカル』を独占配信します。

※一部、情報解禁等の都合上、配信予定をお知らせできない配信作品がございます。また、配信開始日は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

<2022 年 3 月新着予定コンテンツ一覧>

邦画

➢ 2022 年 3 月 1 日(火)

• 『永遠の 0』

• 『隠し砦の三悪人 THE LAST PRINCESS』

• 『神様のカルテ』

• 『神様のカルテ2』

• 『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』

• 『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』 • 『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』

• 『仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション』

• 『劇場版 仮面ライダーゼロワン REAL×TIME』

• 『プラチナデータ』

• 『ラプラスの魔女』

➢ 2022 年 3 月 3 日(木)

• 『映像研には手を出すな!』 *見放題独占配信

➢ 2022 年 3 月 4 日(金)

• 『海賊とよばれた男』

• 『孤狼の血 LEVEL2』 *見放題独占配信

➢ 2022 年 3 月 9 日(水)

• 『かそけきサンカヨウ』 *見放題独占配信

➢ 2022 年 3 月 10 日(木)

• 『うちの執事が言うことには』

➢ 2022 年 3 月 23 日(水)

• 『総理の夫』

アニメ映画(国内)

➢ 2022 年 3 月 4 日(金)

• 『映画ドラえもん のび太の恐竜』

• 『映画ドラえもん のび太の宇宙開拓史』

• 『映画ドラえもん のび太の大魔境』

• 『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』

• 『映画ドラえもん のび太の魔界大冒険』

• 『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争』

• 『映画ドラえもん のび太と鉄人兵団』

• 『映画ドラえもん のび太と竜の騎士』

• 『映画ドラえもん のび太のパラレル西遊記』

• 『映画ドラえもん のび太の日本誕生』

• 『映画ドラえもん のび太とアニマル惑星』

• 『映画ドラえもん のび太のドラビアンナイト』

• 『映画ドラえもん のび太と雲の王国』

• 『映画ドラえもん のび太とブリキの迷宮』

• 『映画ドラえもん のび太と夢幻三剣士』

• 『映画ドラえもん のび太の創世日記』

• 『映画ドラえもん のび太と銀河超特急』

• 『映画ドラえもん のび太のねじ巻き都市冒険記』

• 『映画ドラえもん のび太の南海大冒険』

• 『映画ドラえもん のび太の宇宙漂流記』

• 『映画ドラえもん のび太の太陽王伝説』

• 『映画ドラえもん のび太と翼の勇者たち』

• 『映画ドラえもん のび太とロボット王国』

• 『映画ドラえもん のび太とふしぎ風使い』

• 『映画ドラえもん のび太のワンニャン時空伝』

• 『映画ドラえもん のび太の恐竜 2006』

• 『映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険〜7 人の魔法使い〜』 • 『映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝』

• 『映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史』

• 『映画ドラえもん のび太の人魚大海戦』

• 『映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団』

• 『映画ドラえもん のび太と奇跡の島〜アニマルアドベンチャー〜』 • 『映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館』

• 『映画ドラえもん 新・のび太の大魔境〜ペコと5人の探検隊〜』 • 『映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ)』 • 『映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生』

• 『映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険』

• 『映画ドラえもん のび太の宝島』

• 『映画ドラえもん のび太の月面探査』

• 『映画ドラえもん のび太の新恐竜』

➢ 2022 年 3 月 18 日(金)

• 『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』 *見放題独占配信

洋画

➢ 2022 年 3 月 1 日(火)

• 『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

➢ 2022 年 3 月 2 日(水)

• 『ソニック・ザ・ムービー』 *見放題独占配信

➢ 2022 年 3 月 10 日(木)

• 『Mr.ノーバディ』 *見放題独占配信

➢ 2022 年 3 月 18 日(金)

• Amazon Original 『底知れぬ愛の闇』 *午前 9 時より独占配信

• Amazon Original 『Master(原題)』 *午前 9 時より独占配信

➢ 2022 年 3 月 24 日(木)

• 『ドント・ブリーズ 2』 *見放題独占配信

➢ 2022 年 3 月 28 日(月)

• 『アメリカン・ユートピア』 *見放題独占配信

国内ドラマ

➢ 2022 年 3 月 1 日(火)

• 『ショート・プログラム』 *午後 5 時より見放題独占配信

➢ 2022 年 3 月 18 日(金)

• 『恋に落ちたおひとりさま〜スタンダールの恋愛論〜』 *見放題独占配信

海外ドラマ

➢ 2022 年 3 月 4 日(金)

• 『スター・トレック:ピカード』シーズン 2 *午後7時 1 分より見放題独占配信

➢ 2022 年 3 月 11 日(金)

• Amazon Original 『アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜』シーズン 2 *午前 9 時より独占配信

韓国ドラマ

➢ 2022 年 3 月 1 日(火)

• 『偉大なショー〜恋も公約も守ります!〜』

➢ 2022 年 3 月 4 日(金)

• 『ユミの細胞たち』 *見放題独占配信

➢ 2022 年 3 月 16 日(水)

• 『M Spotlight : in the school』

➢ 2022 年 3 月 23 日(水)

• 『凍てついた愛(美しい世界)』

TV アニメ(日本)

➢ 2022 年 3 月 2 日(水)

• 『名探偵コナン』シーズン 19

➢ 2022 年 3 月 4 日(金)

• 『監獄学園(プリズンスクール)』

• 『GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり』

➢ 2022 年 3 月 11 日(金)

• 『モブサイコ 100』

• 『モブサイコ 100 II』

TV アニメ(海外)

➢ 2022 年 3 月 4 日(金)

• Amazon Original 『ザ・ボーイズ ダイアボリカル』 *午前 9 時より独占配信

➢ 2022 年 3 月 11 日(金)

• Amazon Original 『ねこのピート』シーズン 2 パート 4 *午前 9 時より独占配信

ドキュメンタリー(海外)

➢ 2022 年 3 月 4 日(金)

• Amazon Original 『ルーシーとデジ 〜知られざる真実〜』 *午前 9 時より独占配信 ➢ 2022 年 3 月 24 日(木)

• Amazon Original 『ラグジュアリー・シドニー 〜超高級住宅ドキュメンタリー〜』シーズン 2 *午後 11 時より独占配信

バラエティー(国内)

➢ 2022 年 3 月 4 日(金)

• 『相席食堂』シーズン 5