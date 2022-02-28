¡ÚÆÈ¼«¡Û»°½Å¡È»³Ãæ¤ËÃËÀ°äÂÎ¡É»ö·ï¤¬µÞÅ¸³«¡Ä»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÎÃË¡¡Ä¾·â¼èºà¤Ë¡Ö´ØÍ¿ÈÝÄê¡×
¡¡»°½Å¸©¤Î»³Ãæ¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤¬µÞÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿È¸µ¤Ï¡¢°Ë²ì»Ô¤Ë½»¤à±§ÅÔµÜ½¨Ç·¤µ¤ó¡ÊÅö»þ46¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤ÎÃæ²¬·ÃÍ¤ÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¡¢¹²¬Î¦ÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤é4¿Í¤ò»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ï¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢°Ë²ì»ÔÆâ¤Ç¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤òÆß´ï¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè·î¡¢Ãæ²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¡¢Ä¾·â¼èºà¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¡£¡Ö±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ²¬ÍÆµ¿¼Ô¡§¡ÖËÍ¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ê±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤¬¡Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ÎÆü¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤«´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¼Â²È¤â²¿²ó¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£º£¤ÏÏ¢Íí¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§ÁÜ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤é¤âÁÜ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡×
¡¡±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤È4¿Í¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤é¤òÃÎ¤ëÃËÀ¡§¡Ö±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°û¤ßÃç´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¤µ¤ó¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢4¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2022Ç¯2·î28ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë