松坂桃李主演の映画『孤狼の血 LEVEL2』が、3月4日より Amazon Prime Video で見放題独占配信となる。その他、3月新着の見放題独占配信作品に邦画では『映像研には手を出すな!』『かそけきサンカヨウ』 、洋画では『ソニック・ザ・ムービー』『Mr.ノーバディ』『アメリカン・ユートピア』など。

『孤狼の血 LEVEL2』は、柚月裕子の同名小説に基づく『孤狼の血』(2018)の3年ぶりとなる続編。マル暴の刑事・大上章吾が亡くなってから3年後、大上に代わって広島の裏社会を治める刑事・日岡秀一(松坂桃李)が、7年の刑期を終え出所した故・五十子会会長(石橋蓮司)の腹心・上林成浩(鈴木亮平)と対峙する。監督を、『彼女がその名を知らない鳥たち』『ひとよ』などの白石和彌監督が続投。稀代のヒールを熱演した鈴木亮平が、報知映画賞、日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞、キネマ旬報ベスト・テンなど数々の映画賞の助演男優賞を総なめにしている。

洋画では、新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』が4月8日より公開されるシリーズ1作目の『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』が3月1日より配信。アニメ映画(国内)では『映画ドラえもん』シリーズ40作品を一挙。新作『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』が公開される3月4日より配信となる。また、昨年11月に劇場公開された『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』を見放題独占配信する。

国内ドラマでは、グローバルボーイズグループJO1のメンバー11人を主演に迎え、あだち充の短編マンガを実写化した1話完結の作品集「ショート・プログラム」や、恋愛経験ゼロの独身女性・聡子(波瑠)と、イケメンで紳士的な鈴木涼介(瀬戸康史)、フランス文学「恋愛論」の作者スタンダールを名乗る謎の男(小日向文世)が織りなすラブコメ「恋に落ちたおひとりさま〜スタンダールの恋愛論〜」が見放題独占配信となる。(編集部・石井百合子)

3月新着予定コンテンツ※配信開始日は変更になる可能性があります

<邦画>

3月1日

『永遠の0』

『隠し砦の三悪人 THE LAST PRINCESS』

『神様のカルテ』

『神様のカルテ2』

『劇場版 仮面ライダービルド Be The One(ビー・ザ・ワン)』

『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』

『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』

『仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション』

『劇場版 仮面ライダーゼロワン REAL×TIME』

『プラチナデータ』

『ラプラスの魔女』

3月3日

『映像研には手を出すな!』 *見放題独占配信

3月4日

『海賊とよばれた男』

『孤狼の血 LEVEL2』 *見放題独占配信

3月9日

『かそけきサンカヨウ』 *見放題独占配信

3月10日

『うちの執事が言うことには』

3月23日

『総理の夫』

<アニメ映画(国内)>

3月4日

『映画ドラえもん』シリーズ40作品

3月18日

『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』 *見放題独占配信

<洋画>

3月1日

『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

3月2日

『ソニック・ザ・ムービー』 *見放題独占配信

3月10日

『Mr.ノーバディ』 *見放題独占配信

3月18日

Amazon Original 『底知れぬ愛の闇』 *午前9時より独占配信

Amazon Original 『Master(原題)』 *午前9時より独占配信

3月24日

『ドント・ブリーズ2』 *見放題独占配信

3月28日(月)

『アメリカン・ユートピア』 *見放題独占配信

<国内ドラマ>

3月1日

「ショート・プログラム」*午後5時より見放題独占配信

3月18日

「恋に落ちたおひとりさま〜スタンダールの恋愛論〜」*見放題独占配信

<海外ドラマ>

3月4日

「スター・トレック:ピカード」シーズン2 *午後7時1分より見放題独占配信

3月11日

Amazon Original 「アップロード 〜デジタルなあの世へようこそ〜」シーズン2 *午前9時より独占配信

<韓国ドラマ>

3月1日

「偉大なショー〜恋も公約も守ります!〜」

3月4日

「ユミの細胞たち」*見放題独占配信

3月16日

「M Spotlight : in the school」

3月23日

「凍てついた愛(美しい世界)」

<TVアニメ(日本)>

3月2日

「名探偵コナン」シーズン19

3月4日

「監獄学園(プリズンスクール)」

「GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」

3月11日

「モブサイコ100」

「モブサイコ100 II」

<TVアニメ(海外)>

3月4日

Amazon Original 「ザ・ボーイズ ダイアボリカル」*午前9時より独占配信

3月11日

Amazon Original 「ねこのピート」シーズン2パート4 *午前9時より独占配信

<ドキュメンタリー(海外)>

3月4日

Amazon Original 『ルーシーとデジ 〜知られざる真実〜』 *午前9時より独占配信

3月24日

Amazon Original 『ラグジュアリー・シドニー 〜超高級住宅ドキュメンタリー〜』シーズン2 *午後11時より独占配信

<バラエティー(国内)>

3月4日(金)

「相席食堂」シーズン5