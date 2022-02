松竹株式会社が、2022〜2023年度の映画及びODS作品(映画以外のコンテンツ上映)についてのラインナップを発表し、池井戸潤のベストセラー小説「シャイロックの子供たち」(文春文庫)が映画化されることが決定した。

2023年公開予定の『シャイロックの子供たち』は、銀行の支店で起こった現金紛失の事件をきっかけに浮かび上がる人間模様を描く群像劇。同じく池井戸作品を映画化した『空飛ぶタイヤ』(2018)の本木克英監督と製作チームが再集結して映画化に挑む。

さらに、今回のラインナップでは、『事故物件 恐い間取り』(2020)のヒットも記憶も新しい、ホラー映画の巨匠・中田秀夫監督による最新作の製作が確定。2022年に公開される予定だとという。(編集部・梅山富美子)

ラインナップは以下の通り。

■邦画

『ウェディング・ハイ』(3月12日公開)

『東西ジャニーズJr. ぼくらのサバイバルウォーズ』(4月1日公開)

『ホリック xxxHOLiC』(4月29日公開)

『大河への道』(5月20日公開)

『峠 最後のサムライ』(2022年公開)

『モエカレはオレンジ色』(7月8日公開)

『HiGH&LOW THE WORST 続編(仮)』(2022年初秋公開)

中田秀夫監督最新作ホラー(2022年公開)

『耳をすませば』(2022年秋公開)

『ある男』(2022年秋公開)

『月の満ち欠け』(2022年冬公開)

『シャイロックの子供たち』(2023年公開)

■アニメ

『銀河英雄伝説 Die Neue These 激突 第一章』(3月4日公開)

(『第二章』は4月1日公開、『第三章』は5月13日公開)

『劇場版 Free!-the Final Stroke- 後編』(4月22日公開)

『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』(6月3日公開)

『ゆるキャン△』(2022年初夏公開)

『劇場版 ツルネ(仮)』(2022年夏公開)

『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』(9月2日公開)

『かがみの孤城』(2022年冬公開)

■洋画

『帰らない日曜日』(5月27日公開)

『Last Film Show(英題)』(2022年公開)

『Sister(英題)』(本国中国で興行収入146億円達成の大ヒット作)(2023年公開)

『Expendables4(原題)』(人気シリーズ『エクスペンダブルズ』の第4弾)(2023年公開)

■ODS

『MET ライブビューイング』2021-22シーズン(7月21日まで10作順次公開中)

『プレゼント・ラフター』(3月11日公開)

『シネマ歌舞伎 桜姫東文章 上の巻』(4月8日公開、『下の巻』4月29日公開)

『ザ・ウィローズ The Wind in the Willows(仮題/原題)』(7月8日公開)

『ビリー・ホリデイ物語 Lady Day at Emerson's Bar and Grill(仮題/原題)』(10月14日公開)