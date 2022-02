SNSが主要なコミュニケーションの一部と化した現代では、その繋がりを絶つのは難しい。そんな中、アメリカに住む母親が当時12歳だった息子に「6年間SNSをやらなかったら20万円をあげる」と約束した。そして今月19日、18歳の誕生日を迎えた息子がこの約束を守り切り、母親は約束通り20万円のお小遣いをあげたという。このアイディアには「賢いお母さん」「うちの子にもやってみようかな」などといった声があがっていることを『Good Morning America』などが伝えた。

息子にユニークな約束を持ちかけたのは、米ミネソタ州モトリー在住のローナ・クレフサースさん(Lorna Klefsaas)だ。息子のシヴェルト・クレフサースさん(Sivert Klefsaas)が12歳の時、ローナさんはとあるチャレンジを耳にした。

「それは子どもが16歳になるまでに何かをしたら、1600ドル(約18万4000円)をあげるというものでした。『これは賢いアイディアだ』と思ったのを覚えていますよ。それでこれをシヴェルトに伝えて、SNSを始めるのを待ってもらうのもいいかもしれないと考えたのです。」

ローナさんからこのチャレンジ内容を聞いたシヴェルトさんは、それほど悩むことなく承諾したという。そしてローナさんは6年後の18歳になるまでSNSを始めなければ、1800ドル(約20万7000円)をあげることを約束した。

シヴェルトさんは「あの時はまだ12歳で、それまでの手にしたことのない大金でしたので『1800ドル? 最高じゃん!』と思いましたよ。『6年間なんて、そんなの大したことないし可能だよ』と考えていました」と当時の心境を振り返っている。

このチャレンジを母親から持ちかけられた当時、シヴェルトさんは写真や動画の共有アプリ「スナップチャット(Snapchat)」のアカウントを作ったばかりだったが、翌日には削除した。ローナさんは「シヴェルトは『絶対に約束は破らない』という強い気持ちでこのチャレンジに挑戦してくれました」と明かしており、チャレンジの終わりであるシヴェルトさんの18歳の誕生日が近づき始めると、約束の1800ドルを渡すために貯金を始めたという。

そして今月19日、ローナさんは18歳の誕生日を迎えたシヴェルトさんの写真をFacebookに投稿してチャレンジの成功を報告した。するとユーザーからは「これはナイスアイディアだよ」「興味深いチャレンジだ」「この時代にこのチャレンジを成し遂げるのは本当にすごい」「賢い母親だね」など感心の声が多数届いていた。

ローナさんがこのアイディアを思い付いたのは、シヴェルトさんの姉にあたる3人の娘がSNSにのめり込む姿を見て心配したのがきっかけだったという。

「娘の1人が特にSNSに夢中になってしまい、娘の機嫌や友人関係にまで影響が出ていました。娘は“いいね!”をもらうために必死で、心は傷つき不安を感じ、情緒不安定になっていました。SNSは娘にとって本当に有害なものだったのです。どうにかしなければと思い携帯を取り上げましたが、娘はひどく怒っていました。でも3週間後には携帯を持っていないことを幸せに感じ、携帯を取り上げた私に対して感謝していましたよ。」

「こうした経験から『シヴェルトをできるだけ長い間SNSから遠ざけるためなら、どんなことだってやろう』と思ったのです。」

しかし単にSNSから離れることは、良いことばかりではなかった。シヴェルトさんは「SNSをやっていないことで、トレンドやその日の話題についていけず大変な思いをすることもありました」と明かしている。それでも友人に恵まれたシヴェルトさんは友人たちが知らないことを教えてくれたおかげで、勉強やスポーツに集中することができたそうだ。

当時のシヴェルトさんはバスケットボールチームに所属しており、試合の連絡などでスナップチャットによりメッセージをやり取りする時だけは例外として使用することができたという。つまり一度は削除したもののアカウントは持っていたので、SNSの誘惑は常にあったのだ。

チャレンジ開始から半分ほど経過した時には、「もうチャレンジを止めたい」と思うこともあったそうだ。しかし「今、止めたらこれまでの3年間が無駄になると思ったんです。もはやプライドの問題でしたね」とシヴェルトさんは決意を固め、無事に6年間の大きなチャレンジを成し遂げた。

ローナさんは「私は子どもに何かチャレンジを持ちかけ、そのモチベーションとなるような何かを探すことを親御さんたちにお勧めします。今振り返ってみれば、1800ドルよりも多くのお金を支払っていた可能性もあったと思うからです」とコメントした。

またチャレンジを終え、Instagramなどをダウンロードしたというシヴェルトさんは「SNSは素晴らしいものですので絶対に使いますよ。ただし自分の時間を人生の他の分野、特に人間関係にも投資するようにしてください」とアドバイスしている。

