26日と27日にかけて、明治安田生命J1リーグ第2節が各地で行われた。

3年ぶりに実現したジュビロ磐田対清水エスパルスの“静岡ダービー”は、9分に清水MF鈴木唯人が先制ゴールをゲット。しかし、磐田も負けじと23分にMF鈴木雄斗のゴールで同点とする白熱の展開となる。迎えた後半、清水がMF中山克広のゴールで勝ち越しに成功すると、その後磐田は退場者を2人出す苦しい状況に。結局試合は1−2で幕を閉じ、アウェイの清水がダービーを制した。

23日に行われた第9節延期分で横浜F・マリノスに敗れた川崎フロンターレは、今節アウェイで鹿島アントラーズと対戦。開始2分でFW知念慶が幸先よくゴールを決めると、17分にはルーキーのDF佐々木旭がプロ初ゴールを記録。後半立ち上がりは鹿島に押し込まれる展開となるも、序盤のリードを守り切った川崎Fが0−2で勝利を収めている。

今シーズン未だ勝利のないガンバ大阪は、アウェイで浦和レッズと対戦。試合は序盤から浦和がボールを保持し、一方のG大阪は鋭いカウンターを狙うという互いのゴールを脅かす展開となる。スコアレスで迎えた後半、浦和はMF岩尾憲がこの日2枚目のイエローカードを受け退場処分に。その直後、G大阪は途中出場のMF福田湧矢が値千金の決勝弾。0−1で勝利したG大阪は、片野坂知宏監督の下での初白星を手にした。

なお、今節はFC東京と名古屋グランパスの一戦が、新型コロナウイルスの影響で中止となっている。

第2節の試合結果と順位表、また第3節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

ジュビロ磐田 1−2 清水エスパルス

セレッソ大阪 1−1 京都サンガF.C.

北海道コンサドーレ札幌 1−1 サンフレッチェ広島

鹿島アントラーズ 0−2 川崎フロンターレ

浦和レッズ 0−1 ガンバ大阪

FC東京 (中止) 名古屋グランパス

サガン鳥栖 1−1 湘南ベルマーレ

ヴィッセル神戸 0−0 アビスパ福岡

柏レイソル 3−1 横浜F・マリノス

■順位表

(※カッコ内は勝ち点/得失点差)

1位 柏(6/+4)

2位 川崎F(6/+1)

3位 清水(4/+1)

4位 京都(4/+1)

5位 横浜FM(4/0)

6位 名古屋(3/+2)

7位 鹿島(3/0)

8位 G大阪(3/−1)

9位 C大阪(2/0)

10位 札幌(2/0)

11位 広島(2/0)

11位 福岡(2/0)

11位 鳥栖(2/0)

14位 神戸(2/−2)

15位 磐田(1/−1)

16位 浦和(1/−2)

17位 湘南(1/−2)

18位 FC東京(0/−1)

■第3節の対戦カード▼3月5日(土)14:00 京都 vs 磐田▼3月6日(日)14:00 横浜FM vs 清水14:00 名古屋 vs 鳥栖14:00 福岡 vs 札幌15:00 鹿島 vs 柏15:00 浦和 vs 湘南15:00 G大阪 vs 川崎F16:00 C大阪 vs FC東京16:00 広島 vs 神戸