Netflixは、3月期のアニメ注目ラインナップを発表しました。

『テルマエ・ロマエ ノヴァエ』、『Adam by Eve: A Live in Animation』、『コタローは1人暮らし』がNetflixで全世界独占配信されます。

3月のNetflixオリジナル作品

『テルマエ・ロマエ ノヴァエ』

3月28日より全世界独占配信

“マンガ大賞2010”、“第14回手塚治虫文化賞短編賞”を受賞したヤマザキマリによる傑作タイムスリップお風呂コメディが、『テルマエ・ロマエ ノヴァエ』としてNetflixでアニメ化! ヤマザキマリさん自らがシリーズ構成を務めている。

古代ローマ帝国のルシウス(CV:津田健次郎)は浴場技師の祖父と父を持ち、自らも浴場技師となった。そんなルシウスが設計のアイデア出しに苦心していると、ひょんなことから現代の日本へタイムスリップ! そこで出会った日本の風呂文化から数々の着想を得たルシウスは、古代ローマ帝国で斬新な浴場をつぎつぎと考案していって……!?

原作では描ききれなかったストーリーが続編として、新たに描かれる。

『Adam by Eve: A Live in Animation』

3月15日より全世界独占配信

YouTubeの動画総再生回数15億回、チャンネル登録者数374万人のカリスマシンガーソングライター・Eveの楽曲を、アニメーションと実写映像で彩った新感覚の音楽映画。

Eveのこれまでのヒット曲、新曲2曲とそれに合わせたアニメーション、そしてEveが登場する楽曲『廻廻奇譚』のライブ映像などのほか、Eveの曲をモチーフとした実写映像などがマッシュアップされている。

新曲『暴徒』は、『エヴァンゲリオン』シリーズで有名なスタジオカラーが制作。所属する吉崎響が監督を担当している。

『コタローは1人暮らし』

3月10日より全世界独占配信

累計150万部を突破した津村マミによるマンガが、Netflixでアニメーション化!

とある事情で“アパートの清水”で1人暮らしをすることになった、4歳のさとうコタロー。腰におもちゃの刀を携え、今日もひとりで買いものに出かける。

その大人っぽくもあり、幼くもあるコタローの賢明な生き方は、周りの人に少しずつ影響を与えていく。両親と過ごせるその日のために強く生きると決心した4歳児の、笑って泣けるアパートメントコディ。

【特集】3月のオススメ作品

『名探偵コナン(高画質版)』(シーズン3:第86話〜第128話)

3月1日より配信

1996年よりスタートした青山剛昌原作の国民的人気TVアニメ『名探偵コナン』のシーズン3(第86話〜第128話)が高画質版となり、Netflixで日本初配信。

天才的な高校生探偵・工藤新一は、黒ずくめの組織の取引現場を目撃したことで、口封じのために飲まされた薬によって小学生の姿に変えられてしまう。そんな彼が黒ずくめの組織の行方を追いつつ、“江戸川コナン”と名乗り様々な難事件を解決して いく。

『乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X OVA』

3月25日より配信

石に頭をぶつけた拍子に、前世の記憶を思い出した公爵令嬢カタリナ・クラエス。彼女は、自分が今いる場所が前世で夢中になっていた乙女ゲームの世界であることに気づく。

しかも、ヒロインの恋路を邪魔する悪役令嬢になっていることに気づいたカタリナは、破滅フラグを回避して幸せな未来を掴むために奮闘するが……!?

OVAは、山口悟による原作小説第1巻から、カタリナたちの幼少期のストーリーを引用したアニメとなっている。

『錆喰いビスコ』

毎週火曜日最新エピソード配信

舞台は、すべてを錆びつかせる“錆び風”が吹き荒れる日本。人々は街や生命を蝕む錆に怯えながら暮らしていた。

忌み嫌われる“キノコ守り”の一族の少年・赤星ビスコは、錆に蝕まれた師匠・ジャビを救うため、どんな錆も浄化できる伝説の霊薬キノコ“錆喰い”を求めて旅をしている。

旅の途中、ビスコが忌浜(いみはま)で出会った美貌の少年医師・猫柳ミロもまた、大切な姉を蝕む錆の対処法を探っていた。共に愛する者を救うため、ビスコとミロは“錆喰い”を求める旅に出るが……!?

『殺し愛』

毎週水曜日最新エピソード配信

クールな賞金稼ぎの女・シャトーと、謎多き最強の男・リャンハ。ふたりはとある“仕事場”で交戦し、敵対する……はずだったが、なぜかシャトーは気に入られ、リャンハにつきまとわれることに。

シャトーはなし崩し的にリャンハと協力関係を結 ぶが、彼を狙う組織との抗争に巻き込まれていく。さらにその戦いは、シャトーの過去とも関係していて……?

相性最悪のふたりが織りなす、“殺し屋×殺し屋”の歪なサスペンス!

『その着せ替え人形は恋をする』

毎週火曜日最新エピソード配信

雛人形の顔を作る、“頭師(かしらし)”を目指す男子高校生・五条新菜(わかな)。雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、新菜はなかなかクラスになじめずにいる。

そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川海夢(まりん)は、まるで別世界の住人のような存在だ。だがある日、思わぬことをきっかけに、新菜は海夢と秘密を共有することになって……!?

頭師を目指す真面目男子とコスプレ大好き女子が織りなす、ピュアでキュートなラブコメディ!

『デリシャスパーティ♡プリキュア』

毎週水曜日最新エピソード配信

『プリキュア』シリーズの最新作。食べることが大好きな中学2年生・和実ゆいはある日、クッキングダムからやってきたエナジー妖精・コメコメと、レシピボンを捜す捜索隊の隊長・ローズマリーに出会う。

そして、ゆいはローズマリーから、料理を大切に思う人には見えるという料理の妖精・レシピッピについて聞くのだった。

そんななか、ゆいが幼なじみの品田拓海とオムライス店に出かけると、そこへオムライスのレシピッピを狙う怪盗“ブンドル団”のジェントルーが現れて……!?

【特集】“スタジオコロリド”制作のアニメ

『泣きたい私は猫をかぶる』

全世界独占配信中

“ムゲ(無限大謎人間)”というあだ名で呼ばれる一風変わった中学生の少女・笹木美代は、クラスメイトの日之出賢人に想いを寄せているが、まったく相手にされない。

それでもめげず、日之出にアタックし続けるムゲには、ある大きな秘密があった。

『ペンギン・ハイウェイ』

配信中

森見登美彦さん原作のアニメーション映画。小学4年生のアオヤマは、毎日世界について勉強し、それをノートに記録している努力家の少年だ。

そんなアオヤマは、通っている歯医者のお姉さんと仲良しだった。夏休みを翌月に控えたある日、アオヤマの住む海のない街で、突如ペンギンが現れて消えるという現象が発生。そしてアオヤマは、歯医者のお姉さんが投げた缶がペンギンに変身するところを目撃してしまい……!?

『寫眞館』

3月1日より配信

舞台は戦前。丘の上で写真館を営む主人の元には、さまざまな人々が訪れる。ある日訪れたのは、ひと組の夫婦だ。婦人は恥ずかしそうに下を向くばかりだったが、写真館の主人はあの手この手で笑わせようとし、婦人の笑顔を写真に収める。

ときは過ぎて、翌年。その夫婦とともにやってきたのは、ムスッとした態度のふたりの愛娘だった。主人はまたも、必死に彼女の笑顔を引き出そうとするが……。主人と少女の交流を時代変遷とともに描く、ノスタルジックアニメーション。

『陽なたのアオシグレ』

3月1日より配信

内気な小学4年生の少年・ヒナタは、クラスで人気者の女子シグレのことが大好きだ。しかし、シグレと話をすることさえもできないヒナタは、彼女のことを思い描きながら妄想する日々を送っている。

そんなある日、突然シグレが転校してしまうことに。悲しみに暮れるヒナタだが、シグレはクラスメイトに見送られて去っていってしまう。だがヒナタは「僕はシグレちゃんに想いを伝えるんだ!」と決心し、走り出して……!?

『台風のノルダ』

3月1日より配信

舞台はとある離島の、文化祭前日の中学校。東は、幼いころからずっと続けていた野球を止めたことがきっかけで、親友の西条とケンカをしてしまう。そんな東は、突如現れた赤い目をした不思議な少女ノルダと出会う。

「地の渦と空の渦と私がひとつにつながれたとき、この星は生まれ変わる…」と、ノルダは言う。そんな矢先、観測史上最大級の台風が学校を襲おうとしていた……!

(C) 青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

(C)2021 山口悟・一迅社/はめふらX製作委員会・MBS

(C) 2021 瘤久保慎司/KADOKAWA/錆喰いビスコ製作委員会

(C)2022 Fe/KADOKAWA/殺し愛製作委員会

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会

(C)ABC-A・東映アニメーション

(C) 2018 森見登美彦・KADOKAWA/「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

(C) studio colorido

(C)2015 映画「台風のノルダ」製作委員会