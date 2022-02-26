¡Ö¿À¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Ê¤¤ÃË¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¡õ´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢YouTuberÂêºà¤ËµÈÅÄ·ÃÊå´ÆÆÄºÇ¿·ºî
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¡¢µÈÅÄ·ÃÊå´ÆÆÄ¡Ê¢¨µÈ¡á»Î¤ÎÉôÊ¬¤¬ÅÚ¡Ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºÇ¿·ºî¡Ø¿À¤Ï¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤ë¡Ù¡Ê½é²Æ¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¤ª¿Í¹¥¤·¤Ç¡Ö¿À¡×¤ÎÍÍ¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÄÊì¿À¾°¼ùÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ß°æ¤æ¤¤Î¡¢¼ãÍÕÎµÌé¡¢µÈÂ¼³¦¿Í¡¢Ã¸Íü¡Ê¤¿¤ó¤ê¡Ë¡¢úË½ÓÂÀÏº¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÆÃÊóÆ°²è¡Û¡Ö¿À¡×¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¤ÃË¤ò±é¤¸¤ë¥à¥í¥Ä¥è¥·
¡¡¡Ø¥Ò¥á¥¢¥Î¡Á¥ë¡Ù¡Ø°¦¤·¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡Ù¡Ø¶õÇò¡Ù¤Ê¤É¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤Þ¤ÇºîÉÊ¤´¤È¤Ë´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¿µÈÅÄ´ÆÆÄ¤¬ºÇ¿·ºî¤ËÁª¤ó¤ÀÂêºà¤Ï¡ÈYouTuber¡É¡£º£¤È¤¤¤¦»þÂå¤ò¡ÈYouTuber¡É¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¾ÝÄ§Åª¤«¤Ä¥Ý¥Ã¥×¤ËÉÁ¤¯°ìÊý¡¢¡ÈÍß¡É¤ä¡ÈËÜ²»¤È·ú¤ÆÁ°¡É¡¢¡È¼»ÅÊ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¬Ã¯¤·¤â»ý¤Ä½¹¤µ¤ä³ëÆ£¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢»ä¤Î¥¥å¥ó´¶³Ð¤Ï¤À¤¤¤Ö¥º¥ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ø²¸¤òµØ¤ÇÊÖ¤¹½÷¡Ù¤È¡Ø¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤ëÃË¡Ù¤Î¿´²¹¤Þ¤ê¤Å¤é¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿´²¹¤Þ¤ê¤Å¤é¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÅÄÊì¿À¤È¡¢YouTuber¡¦¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¡ÊÀî¹çÍ¥Î¤¡Ë¤¬¹ç¥³¥ó¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÅÄÊì¿À¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤ËÇº¤àÈà½÷¤òÉÔØâ¤Ë»×¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¿À¡×¤«¤ÎÍÍ¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤º¡¢¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¿Íµ¤¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤ÎÉ¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤¬É¿ÊÑ¤¹¤ë¡£¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡Ö¿À¡×¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡Ä!?
¡¡¤ª¿Í¹¥¤·¤Ç¡¢¡Ö¿À¡×¤ÎÍÍ¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤Ê¤¤ÃË¡¦ÅÄÊì¿ÀÌò¤ò±é¤¸¤¿¥à¥í¤Ï¡Öº£¤ÎÀ¤Áê¤ò¤³¤ó¤ÊÉÁ¤Êý¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶ÃÃ²¡£µÈÅÄÁÈ¤Ï¡Ø¥Ò¥á¥¢¥Î¡Á¥ë¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤ò´Ñ¤¿¸å¡¢´ÆÆÄ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¤½¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø´ÆÆÄ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡Ù¡£¤³¤Î»þÂå¤Ë¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾¯¤·¤À¤±´î¤Ù¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤æ¤ê¤Á¤ã¤óÌò¤Î´ß°æ¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¡ÈNGÌµ¤·¤ÎÄìÊÕYouTuber¡É¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤ë¡£¡Ø¶ä¤Îºü Silver Spoon¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë°ÊÍè¤ÎµÈÅÄÁÈ¤Î¸½¾ì¤Ï¡ÖËèÆü¾Ð¤¤Å¾¤²¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÅÄÊì¿À¤ÈÆ±¤¸¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤ËÌ³¤á¤ë¸åÇÚ¡¦ÇßÀîÌò¤Ë¼ãÍÕ¡¢ÍÌ¾YouTuber¡¦¥Á¥ç¥ì¥¤Ìò¤ËµÈÂ¼¡¢Æ±¤¸¤¯ÍÌ¾YouTuber¡¦¥«¥Ó¥´¥óÌò¤ËÃ¸Íü¡¢¤½¤·¤Æ¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦Â¼¾åÌò¤ËúË¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¶È³¦¿Í¤ò¹¥±é¤¹¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó¤Ç¤Ï¡¢¹ç¥³¥ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÅÄÊì¿À¤È¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÎYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÅÄÊì¿À¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿Ãå¤°¤ë¤ß¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤ò¼«¤éÃåÍÑ¤·¡¢¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¥ß¥¿¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÀè¡¢Îø¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥é¥¹¥È¡¢ÅÄÊì¿À¤¬¶«¤Ó¶¸¤¤¡¢É¿ÊÑ¡Ä¡ª¡¡Êª¸ì¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°²è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊó¤ÎÉ¿ÊÑ¤·¤¿ÅÄÊì¿À¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢YouTuber¡¦¤æ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÃå¤°¤ë¤ß¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡ÊÃæ¤Î¿Í¡§¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ë¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ö&¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥à¥í¤Ï¡Ö¤É¤¦±é¤¸¤è¤¦¡©¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£"±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬"¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¢Î©¤Ã¤Æ¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ÌµÍÍ¤Ê»Ñ¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÎù¤ì¤ó¤À¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ë¡×¤È¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£
¡¡´ß°æ¤Ï¡¢¡ÖÃ»¤¯¤â¤¿¤Î¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿ÃË½÷¤¬¡¢ÍßË¾¤ä¼»ÅÊ¤Ç¤¹¤ì¤Á¤¬¤¤¡¢¤¤¤¬¤ß¹ç¤¦¤±¤ì¤É¿´¤ÎÄì¤«¤é¤Ï·ù¤¨¤Ê¤¤¡£·ù¤¨¤Ê¤¤¤«¤éÇÍ¤ê¤¢¤¦¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤éÊÌ¤Î·ëËö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¡¢¥À¥µ¤¯¤Æ³ê·Î¤Ê°¦Áþ¤Î¤ªÏÃ¡£Ã¯¤«¤È¤Ï¤°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤Þ¤¹¡£É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÍÍÍ¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤«¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡©¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£