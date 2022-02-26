¥í¥·¥¢·³¤¬¡Öº£Ìë¡×¥¥¨¥Õ¿¯¹¶ ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥©¥í¥Ç¥£¥ß¥ë¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¡ÊVolodymyr Zelensky¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï26ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬ÌëÌÀ¤±Á°¤Ë¼óÅÔ¥¥¨¥Õ¤Ø¤Î¿¯¹¶¤ò»î¤ß¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÂçÅýÎÎÉÜ¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Ö¼óÅÔ¤ò¼º¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¥í¥·¥¢·³¤¬¡Öº£Ìë¡¢µÞ½±¤ò»î¤ß¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎ¡¢¼óÅÔËÉ±Ò¤òÀë¸À ¼«»£¤êÆ°²è¸ø³«
¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼óÅÔ¤Ç»Ô³¹Àï ¥í¥·¥¢ÉôÂâ¤¬»ÔÆâ¿¯Æþ
¡¦¥Á¥§¥ë¥Î¥Ö¥¤¥ê¤ÇÊü¼ÍÀþÎÌ¾å¾º ¥í¥·¥¢·³¤¬Àêµò¸å