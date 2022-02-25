¥»¥Ö¥ó¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¤Î·ã¥«¥ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬½Ð¸½Ãæ¡ª¤³¤ì¤Ï¤ª»ý¤Áµ¢¤ê°Æ·ï¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó³ÆÅ¹¤Ç¤Ï2022Ç¯2·î25Æü¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Î²Ä°¦¤¤¥±¡¼¥¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¡Ë¡£
¥é¥Ù¥ë¥·¡¼¥ëÉÕ¤¡ª
¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î²Ä°¦¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥±¡¼¥¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Ì£¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Á¥ç¥³¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥«¥é¥á¥ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥«¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ419±ß¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Õ¥¿¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤Î¥·¡¼¥ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ï¤¬¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë ¥Ð¥Ë¥é¥¯¥ê¡¼¥à&¥Á¥ç¥³¡×¤È¡Ö¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à&¥«¥é¥á¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤ªÁá¤á¤Ëhttps://t.co/jjEmT99Gmo pic.twitter.com/cT6O1BmT2E—¥µ¥ó¥ê¥ª(@sanrio_news)February 25, 2022
SNS¾å¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþÊó¹ð¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¤È¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡×¡Ö»×¤ï¤ºÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿...²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥·¡¼¥ëÇí¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ê¤Î¶Ã¤¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Àä»¿»Å»öÃæ¤À¤±¤ÉµÞ¤¤¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¥Ö¥ó¤Î¥·¥Ê¥â¥ó¥Ç¥¶¡¼¥È¾å¤Î¥·¡¼¥ë¤Ï¤¬¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹pic.twitter.com/CPO56dqsxi—¤Õ¤ï¤·¤Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¹¤(@fuwa47mon) February 25, 2022
¥»¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¢¥·¡¼¥ëÇí¤»¤ë»ÅÍÍ¤Ê¤Î¶Ã¤¤¤¿¡ª´ò¤·¤¤¤Ç¤¹—¤×¤×(@pompompomutan)February 25, 2022
Ãæ¤Ë¥¯¥é¥ó¥ÁÆþ¤Ã¤Æ¤¿!´Å¤«¤Ã¤¿#¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó#¥Ý¥à¥Ð¥µ¥À¡¼ pic.twitter.com/yzntnHLEtD
¤É¤Á¤é¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¡£
¡ÊC¡Ë 2022 SANRIO CO., LTD.¡¡