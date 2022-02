『FBI3：特別捜査班』とそのスピンオフ『FBI：Most Wanted』シーズン2の放送日が決定！

『LAW&ORDER」シリーズ、『シカゴ』シリーズの名プロデューサー、ディック・ウルフが製作総指揮を務める1話完結形式・犯罪捜査ドラマの人気シリーズ『FBI:特別捜査班』シーズン3と、そのスピンオフ『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』の第2シーズンの日本放送日が判明した。

大都会ニューヨークのFBI支局を舞台に、爆破、テロ、誘拐などさまざまな凶悪犯罪に挑む捜査官たちの活躍を描く『FBI:特別捜査班』。

最新となる第3シーズンでは、潜入捜査をしていた主人公の捜査官マギー(ミッシー・ペリグリム『ルーキーブルー 〜新米警官 奮闘記〜』)が復帰。そのほかには、本シリーズが本格女優デビューとなるキャサリン・レニー・ターナーがティファニー役としてチームに加わり、スコーラ(ジョン・ボイド『BONES』)の相棒になる。また、マギーとともに潜入捜査をしていたギャング班のネスター(ジョシュ・セガーラ『シカゴP.D』)も登場し、この二人の関係も見ものに。引き続いてスピーディーな物語、迫力満点のアクションなど見どころ満載! 全米では4シーズンに突入している。

そのスピンオフで、実在する最重要指名手配リスト(英語で"Most Wanted")に載った容疑者を追跡するFBIの"逃亡者特捜班"の活躍を描く『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』の第2シーズンも日本放送が決定! 本家と同じ1話完結形式だが、各話で特捜班が追うのはいずれもA級犯罪者。そのため、捜査がよりスピーディー&ハードに展開するのがスリリングだと評判だ。

新シーズンからはジェスの父親バイロン(テリー・オクィン『LOST』)が登場し、中盤からオルティス(ミゲル・ゴメス『ストレイン』)が特捜班に加入。またジェスがサラ(ジェニファー・ランドン『イエローストーン」)という女性と出会うのも要注目。

『FBI3:特別捜査班』放送情報

WOWOWプライムにて、4月2日(土)スタート(全15話)

※1話無料放送

『FBI:Most Wanted2〜指名手配特捜班〜』放送情報

WOWOWプライムにて、4月5日(火)スタート(全15話)

※1話無料放送

(海外ドラマNAVI)

Photo:『FBI3:特別捜査班』(c) MMXXII CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.『FBI:Most Wanted2〜指名手配特捜班〜』(c) MMXXII CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.