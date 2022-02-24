　株式会社ポケモンは、シリーズの最新情報を伝える番組「Pokémon Presents」の映像を2月27日（日）23時から公式YouTubeチャンネルで公開すると発表した。所要時間は約14分となっている。

　今回の「Pokémon Presents」は、シリーズ初代タイトル『ポケットモンスター 赤・緑』の発売日として2020年に制定された記念日「Pokémon Day」へあわせて公開される。昨年の「Pokémon Day」における配信では、シリーズ新作として『New ポケモンスナップ』『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』『Pokémon LEGENDS アルセウス』の情報が伝えられていた。

　内容についての詳細は今回も明らかにされていないため、何の発表が出るかは実際に観てからのお楽しみとなりそうだ。興味があれば、ぜひ映像をチェックしておくとよいだろう。

 

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（画像はポケモン公式Twitterアカウント（@Pokemon_cojp）より）[/caption]

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