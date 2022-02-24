『ポケットモンスター』シリーズの最新情報を伝える番組「Pokémon Presents」2月27日23時から放送。初代『ポケモン 赤・緑』を発売した記念日に
株式会社ポケモンは、シリーズの最新情報を伝える番組「Pokémon Presents」の映像を2月27日（日）23時から公式YouTubeチャンネルで公開すると発表した。所要時間は約14分となっている。
2月27日（日）23時から、「Pokémon Presents」がポケモン公式YouTubeチャンネルでプレミア公開で放送決定！— ポケモン公式ツイッター (@Pokemon_cojp) February 24, 2022
約14分の映像で、最新情報をお届けするよ。https://t.co/6wivV7wmhF #ポケモンプレゼンツ #PokemonDay pic.twitter.com/ZzbkNZ5ndH
今回の「Pokémon Presents」は、シリーズ初代タイトル『ポケットモンスター 赤・緑』の発売日として2020年に制定された記念日「Pokémon Day」へあわせて公開される。昨年の「Pokémon Day」における配信では、シリーズ新作として『New ポケモンスナップ』、『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』、『Pokémon LEGENDS アルセウス』の情報が伝えられていた。
内容についての詳細は今回も明らかにされていないため、何の発表が出るかは実際に観てからのお楽しみとなりそうだ。興味があれば、ぜひ映像をチェックしておくとよいだろう。
ポケモン公式YouTubeチャンネルはこちら
（画像はポケモン公式Twitterアカウント（@Pokemon_cojp）より）[/caption]
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