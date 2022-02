復活の『LAW & ORDER』、『性犯罪特捜班』や『組織犯罪特捜班』とクロスオーバーか!?

1990年から20シーズンにわたり放送された犯罪捜査ドラマ『LAW & ORDER』が、12年ぶりに復活する。続々と出演キャストが報じられるなか、ショーランナーが『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』や『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』とのクロスオーバーの可能性について語っている。

現在、『LAW & ORDER』シリーズでは、本家を超えてロングランとなっている『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』と、2021年にスタートした『LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班』が展開中だ。

米TV Lineによると、テレビ批評家協会の冬季プレスツアーのパネルに、『LAW & ORDER』のキャストとスタッフが登壇。同シリーズをはじめ、『シカゴ』シリーズや『FBI:特別捜査班』ユニバースでクリエイターを務めるディック・ウルフの右腕として指揮を執ってきたリック・アイドが、『LAW & ORDER』シリーズにおけるクロスオーバーの可能性に言及している。

「『シカゴ』シリーズも『FBI』ユニバースも成功していると思います。これらの番組はファンのお気に入りです。なので、2部または3部構成となる、『LAW & ORDER』のクロスオーバーが生まれるチャンスはあるでしょう。このユニバースでは何でも可能です」

すでに、『性犯罪特捜班』と『組織犯罪特捜班』は複数のエピソードでクロスしていることから、そこに本家シリーズが加わる確率はかなり高そうだ。

なお、『LAW & ORDER』シーズン21には、シーズン5より検察官ジャック・マッコイを演じたサム・ウォーターストン、シーズン18〜20にかけてケヴィン・バーナード刑事を演じたアンソニー・アンダーソン、ケイト・ディクソン役でゲスト出演したカムリン・マンハイムのカムバックが決定済み。

新キャストとして、人気ドラマ『ハンニバル』のウィル・グレアム役でおなじみのヒュー・ダンシーが地方検事ネイサン・プライス役、アクションドラマ『バーン・ノティス 元スパイの逆襲』に主演したジェフリー・ドノヴァンがニューヨーク市警の刑事フランク・コスグローブ役で参加する。

