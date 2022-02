マーベルはスパイダーマンが指を差し合う有名なネットミームの独自バージョンをSNSに投稿

※この記事には、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』のネタバレが含まれているのでご注意ください。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』ではスパイダーマンが指を差し合う有名なネットミームがほのめかされていたが、マーベルはその独自バージョンを放ったようだ。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』の4KUHD&Blu-rayリリース(米国での発表)を祝し、マーベルはお馴じみのミームを真似て、3人のスパイダーマンがお互いに指を差し合って立っているクールな画像をSNSに投稿した。

