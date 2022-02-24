ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¦¤È¤â¤·¤²¤Î¡È´ñ¹Ô¡É¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¥³¥¤¥Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¼ÇÂçÊå¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ë¤¬2·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀéÄ»¤ÎÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µ²ÐÍË23:17¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤Î¥í¥±¤ËÀéÄ»¡ÊÂç¸ç¡¢¥Î¥Ö¡Ë¤¬Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡Ø£Í-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡ÈÌ¡ºÍ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥í¥±¡É¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡¢ÁêÀÊ¿©Æ²¹±Îã¤Î¥í¥±Äº¾å·èÀï¡Ö³¹¥Ö¥é-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022¡×¤¬³«ºÅ¡£¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢¼Ç¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë°¦É²¸©¾¾ÌîÄ®ÌÜ¹õ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¶¯Îõ¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤Î¤È¤â¤·¤²¡£ËÁÆ¬¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¡£ÁáÂ®¡¢Âç¸ç¤ËVTR¤ò»ß¤á¤é¤ì¡ÖºÇ½é¤Î¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Ï²¿¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£
¼Ç¤ÎÃÏ¸µ¤Ï»³±ü¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡¢ÅÐ²¼¹»¤¹¤ëÆ»Ã¼¤Ë±î¤Î³¼¹ü¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¼Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤Î¡ØËâ³¦Â¼¡Ù¤ÈÆ±¤¸¡£Ëâ³¦Â¼½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÄêÇ¯¸å¡¢Ì±½É¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¼Ç¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ø¡£Êì¤Î¼êÎÁÍý¤¬½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤È¤â¤·¤²¤¬¿©¥ì¥Ý¤ËÄ©Àï¡£¤·¤«¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¸ý¤Ë±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Î¥Ö¤«¤é¡Ö²¼¼ê¤¯¤½¤ä¤Ê¤¡¡£¥á¥·¤â¿©¤¨¤ó¤Î¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£Âç¸ç¤â¡Ö°ì½ï¤Ë¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤ï¤·¤Î¥¿¥ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤¦¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È²ó¸Ü¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³ê¾²·ÌÃ«¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦°ì¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¿Íµ¤¤Î¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤â¤·¤²¤¬¶ñ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀéÄ»¤ò²×Î©¤¿¤»¤ë¡£¶ñ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤ò¸«¤¿¼Ç¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¿ßË¼¤ËÀøÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¼ê¿¡¤¤ò»È¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤È¤â¤·¤²¤¬ÂçË½¤ì¡£Âç¸ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥³¥¤¥Ä¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¼¡²ó¤Ï3·î1Æü¤ËÊüÁ÷¡£¶Ó¸ñ¡¦ÅÏÊÕÎ´¤¬ÃÏ¸µ¤Ë³®Àû¡£¡ÈÆ´¤ì¤Î½÷Í¥¡É¤È¥í¥±¤ò¤¹¤ë¡£