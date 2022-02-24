ROLAND¤Î¶äÈ±9Ç¯Á°¼Ì¿¿¤¬¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡¡¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¸ø³«¤Ë¤É¤è¤á¤¡Ö¥ê¥¢¥ëFF¡×
¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎROLAND¡Ê¥í¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬2022Ç¯2·î20Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Í¸ú´ü¸Â´Ö¶á¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¶äÈ±»Ñ
ROLAND¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤¿¤é´ü¸Â¤¬ÍèÇ¯¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¡Âç¿Í¤·¤¯¹¹¿·¤¹¤ë¤«¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë´é¥Ñ¥¹¤ÇÀ¤³¦¤òÎ¹¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Î2Âò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿ÉôÊ¬¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶äÈ±¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ROLAND¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ô2013¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ï9Ç¯Á°¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤À¡£¡Ö¡ô¤è¤·¡¡¡ô¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Ä¤Ä¡ÖÁá¤¯´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÁá¤¯ÂæÏÑ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÁá¤¯¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¸½ÃÏ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤¬¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤ó¤Ï¥í¡¼¥é¥ó¥ÉÍÍ¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖF.F¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¸¥¯¥é¥¦¥É¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VII¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¥¯¥é¥¦¥É¤ò»×¤¤½Ð¤¹À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£