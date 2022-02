『ブラックリスト』シーズン10へ更新！シリーズ通算200話へ

ジェームズ・スペイダー主演の大人気アクション・サスペンスドラマ『ブラックリスト』がシーズン10に更新されたことが発表された。米TV Lineが伝えている。

主人公レイモンド・レディントン役で主演を務めるジェームズ・スペイダーが、トーク番組『The Tonight Show(原題)』に出演し、シーズン10への更新を明かした。この更新されたシーズン10で、シリーズ通算200話目に到達する予定だ。

2013年に米NBCで放送開始された『ブラックリスト』。本国アメリカではシーズン9が放送中で、同シーズンの平均視聴者数は510万人で、0.6デモレーティングを記録。放送および配信あわせて総視聴者数は2,200万人を到達しているという。しかし、シーズン8の平均視聴者数550万人/0.7デモレーティングと比べると、わずかに下がっている。

シーズン9では、シーズン8のあの悲劇的な事件から2年後が舞台となっている。これまで世界で暗躍する最凶の犯罪者打倒に専念していたFBIのタスクフォースは解散し、彼らのほとんどが全く別の生活を送っていた...。

レッド役のジェームズをはじめ、ドナルド・レスラー役のディエゴ・クラテンホフ、ハロルド・クーパー役のハリー・レニックス、アラム・モジタバイ役のアミール・アリソン、デンベ・ズマ役のヒシャム・タウフィーク、アリーナ・パク役のローラ・ソーンが出演している。

転換期を迎えた『ブラックリスト』シーズン9は、NBCで毎週金曜日に放送中。(海外ドラマNAVI)

