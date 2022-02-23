ÍÑ°Õ¼þÅþ¤ÊÎ¥º§·à¤À¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àîµþ»Ò ÂçÃÀ¤ÊÇ¨¤ì¾ì¤Ê¤É¡È³Ì¡É¤òÇË¤ë³èÆ°¤ÇÃíÌÜ
¡¡14Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶âµûºÊ¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õß·R»á¤Ë¤è¤ëÉÔÎÑ°¦¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Ò¥Ã¥ÈÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¼Ä¸¶ÎÃ»Ò±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤é¿ÍºÊ¤¿¤Á¤Î¶ØÃÇ¤ÎÉÔÎÑ°¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÂè1ÏÃ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¤¤¤¤Ê¤êÄ¹Ã«Àî±é¤¸¤ëÉÔÎÑºÊ¤È¡¢°ÂÆ£À¯¿®±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ×¤ÎÍí¤ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È6»þ´Ö¤âÈñ¤ä¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç°ìÈÖÂçÃÀ¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£µÕ¤Ë¡¢¼Ä¸¶¤ÏÂç¤·¤¿Ïª½Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×(¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô)
¡¡>>»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¢¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤ò¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÊì¿Æ¡×¸Æ¤Ó¤ÇÈ¿¶Á ¡Ö¥Á¥¯¥·¥ç¡¼!¡×¤ÈËÜ²»¤â¡¢ÊÛÅöºî¤ê¤Ê¤É»Ò°é¤Æ¤³¤Ê¤¹<<
¡¡Ä¹Ã«Àî¤ÏÆ±¥É¥é¥Þ¤ÎÇÛ¿®Á°¤Ë2ÅÙ¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¦¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¿·Æ£À²°ì¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤·¤Æº£·î¡¢23Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¡Ö¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÆÈ¤êÎ©¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ¥º§&¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢YouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÈ©¤ÎÏª½Ð¤ÎÂ¿¤¤ÉþÁõ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥·¡¼¥ó¡£Î®¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Á³¤Ê·Á¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)
¡¡ºòÇ¯½Õ¤Ë²ÈÂ²¤ÈÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¿·Æ£¤Ë¥Ñ¥Ñ³è¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÎ¥º§¤Î·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢¡Ø¶âµûºÊ¡Ù¤¬¥ì¥×¥í¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¡£¤½¤Î»£±Æ»þ´ü¤ÏÎ¥º§È¯É½¤ÎÁ°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È´¶¾ð¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤Îà³Ìá¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¡×(Æ±)¡¡¤¤¤í¤¤¤í·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£