非対称型対戦サバイバルホラーゲーム『Dead by Daylight』を手がけるBehaviour Interactiveが、同作の名前を冠する「恋愛シミュレーション作品」の商標を出願していたことが、米国特許商標庁の公式データベースを通じて明らかとなった。

同データベースによれば、出願が行われたのはアメリカ時間の2022年2月16日(水)。『Hooked On You: A Dead by Daylight Dating Sim』との名称で申請が受理された模様だ。

(画像は米国特許商標庁公式データベースより。「Select A Search Option」のリストから「Basic Word Mark Search(New User)」をクリックし、「Dead by Daylight」と入力すれば候補一覧にリンクが表示される)

「Hooked On You」とは、直訳すれば「あなたに夢中」の意。恋愛要素だけでなく、キラーがサバイバーを捕らえて吊るし上げる際のフックにもかけた粋なネーミングだ。少し踏み込んで意訳するなら、さしずめ「あなたにつられて」といったところだろうか。

その詳細については多くが謎に包まれており、来るエイプリルフールに向けたジョークの可能性も否めないが、出願ページにはビデオゲーム以外にマンガやビジュアルノベルの形によるリリースも検討中との旨が記載されている。

(画像はYouTube「EVERYTHING You Need To Know | Dead By Daylight Beginner’s Guide 2021」より)

一見して同作の世界観からかけ離れた唐突な舵切りに思えるが、最近では『リング』とのコラボをはじめBehaviour Interactiveがさまざまなサプライズを行ってきた背景を踏まえると、仮に実現したとしても案外驚くべきことではないのかもしれない。はたまた単なる“釣り”としてのネタなのか、正式な発表が待たれるところだ。

米国特許商標庁公式データベース(英語)はこちら『Dead by Daylight』日本版公式サイトはこちら