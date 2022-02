兵庫県尼崎市の映画館「MOVIX あまがさき」で、音を楽しむ映画祭『“音”で楽しむ!MOVIXあまがさき映画祭≪ライブ音響上映≫』が3月17日〜21日の5日間にわたり開催されることが決まった。

【ラインナップ一覧】『少年たち』&『滝沢歌舞伎』など上映作品

人気グループ・嵐のライブフィルム『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』をはじめ、『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』や『映画 少年たち』、さらに『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』など、多彩な17作品が上映される。

同所で初の開催となる映画祭は、「映画は、映画館の大スクリーンで存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、あらゆるジャンルから選りすぐりのラインアップが実現。開催期間中、シアター内に外部からライブ音響機材を特設し、大迫力の音とともに一挙上映する。

■『“音”で楽しむ!MOVIXあまがさき映画祭≪ライブ音響上映≫』ラインアップ『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』『中島みゆき 劇場版 ライヴ・ヒストリー 2007 2016 歌旅〜縁会〜一会』『コーダ あいのうた』『SING/シング:ネクストステージ【日本語吹替版】』『キンキーブーツ』『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』『映画 少年たち』『白蛇:縁起【日本語吹替版】』『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』『劇場版マクロスΔ 絶対 LIVE!!!!!!』『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来【日本語吹替版】』『グッバイ、ドン・グリーズ!』『アイの歌声を聴かせて』『ジョゼと虎と魚たち』『プロメア』『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEキングダム』