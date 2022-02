株式会社カプコンは2022年2月22日の「猫の日」を記念し、『仕事猫』と『モンスターハンター』シリーズに登場する人気キャラクター『アイルー』のコラボレーション商品をカプコン直営店舗にて順次販売すると発表した。

『仕事猫』はイラストレーターのくまみね氏が手掛ける猫のイラストシリーズで、ジリジリとした輪郭線と挑発的でコミカルな猫の表情、「ヨシ!」という掛け声が特徴だ。

今回のコラボレーションではくまみね氏が『モンスターハンター』シリーズのユーザーが思わず「あるある」と共感してしまうアイルーにまつわるワンシーンを表現する。一部のグッズにはくまみね氏が描く「オトモガルク」も登場する。

コラボグッズは全5点用意されており、いずれのグッズも男女問わず日常的に使えるデザインを意図して制作されている。

商品情報は以下のとおり

□商品情報(商品名/税込価格)

屮┘灰丱奪(全2種)」 各1,320円

◆屮肇譟璽妊ングステッカー(全5種)」 550円

「ステンレスタンブラー(全2種)」 各3,080円

ぁA4クリアファイル(全3種)」 各550円

ァ屮瀬ぅットタオル(全5種)」 各880円

Α屮檗璽繊柄2種)」 各1,760円

А屮侫襯ラーTシャツ(全3種)」 各3,850円

─屬佞擦鵐札奪函廖1,540円

「プレート付きボールペン(全5種)」 各1,100円

「トレーディング缶バッジ(全5種)」 550円

「トレーディングアクリルスタンドキーホルダー(全5種)」 880円

また、カプコン直営店舗である「カプコンストア」でのグッズ販売のほか、おうちで遊べるカプコンのクレーンゲームサイト「カプとれ」や全国のアミューズメント施設にて、景品としてもコラボグッズが登場する。

アミューズメントストアでの景品アイテムは、カプコン直営店舗とはラインアップが異なり、大きくイラストが描かれたフルカラーTシャツやダイカットクッションなどが景品として登場する。

アミューズメント施設の景品は以下のとおり。

□商品情報

屮侫襯ラーTシャツ(全5種)」 サイズ:Lサイズ

◆屮ューブ型ポーチ(全5種)」 サイズ:約W70×H70×D70mm

「スタッキングプラコップ(全5種)」 サイズ:約W105mm×H95mm

ぁ屮好泪曠螢鵐亜柄苅擬錙法廖.汽ぅ此[アクリル部分]約W40×H40mm以内

ァ屮瀬ぅットクッション(全5種)」 サイズ:約W500 × H500×D100mm

(画像は2022年2月22日の「猫の日」を記念して、『モンスターハンター』×『仕事猫』描き下ろしコラボグッズを本日より販売開始! |株式会社カプコンのプレスリリースより)

興味がある読者は『仕事猫』と『モンスターハンター』のコラボグッズを手に入れて、猫の日を満喫してみてはいかがだろうか。

プレスリリースの全文は以下のとおり。

2022年2月22日の「猫の日」を記念して、『モンスターハンター』×『仕事猫』描き下ろしコラボグッズを本日より販売開始!

【カプコン直営店舗関連情報】

株式会社カプコンは、2022年2月22日の猫の日を記念し「ヨシ!」でおなじみの人気キャラクター『仕事猫』を描くイラストレーターくまみねさんによる、「モンスターハンター」シリーズに登場する『アイルー』と『仕事猫』のコラボレーション商品をカプコン直営店舗にて順次販売いたします。

本コラボに合わせ、「モンスターハンター」シリーズをプレイしている人であれば、思わず「あるある!」と共感してしまうようなアイルーにまつわるワンシーンを、くまみねさんに『仕事猫』の世界観で表現をしていただきました。全5点のユニークな描き下ろしイラストのグッズは、カプコン直営店舗である「カプコンストア」をはじめ、おうちで遊べるカプコンのクレーンゲームサイト「カプとれ」や全国アミューズメント施設で商品を手に入れることができますので、是非この機会をお見逃しなく!

■男女問わず日常使いできるような物販商品をカプコンストアにて多数展開!

□発売日

2022年2月22日(火)

□取扱店舗

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・PARCO ONLINE STORE内CAPCOM STORE(カプコンストア) 2022年2月22日(火)0時〜販売開始

■おうち時間に活躍するアイテムたちが、カプコン限定のアミューズメント専用景品として登場!

□展開場所、展開日時

・『カプコンネットキャッチャー カプとれ』 2022年2月22日(火)0時〜先行展開開始

https://capcom-netcatcher.com/

・全国のカプコン直営アミューズメント店舗 2022年2月26日(土)〜順次展開開始

https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html

■オリジナル「コットントート」がもらえるマストバイキャンペーンも開催!

対象の商品を購入・プレイしていただいた方を対象に、本コラボオリジナルの「コットントート」がもらえるマストバイキャンペーンも開催いたします。店舗によって異なる絵柄のトートバッグをプレゼントいたします!

□配布条件

●カプコンストアトーキョー/オーサカ

『仕事猫』コラボ商品を含む、税込3,000円以上お買い上げで「ヨシ!」柄を1会計につき1枚プレゼント。

※オンライン販売分はキャンペーン対象外となります、予めご了承ください。

●カプコン直営アミューズメント店舗

『仕事猫』コラボ景品が投入されている筐体に、500円投入ごとに「行けガルク!」柄を1枚プレゼント。

●『カプコンネットキャッチャー カプとれ』

2月22日(火)0時より、3,420円ごとのチャージにつき「行けガルク!」柄を1枚プレゼント。

※いずれの店舗も先着順で無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

【注意事項】

※商品画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合があります。

※発売日は変更になる場合がございます。

※コラボ商品は後日イベント、キャラカプ等のカプコンの売場やオンラインストアにて販売の可能性がございます。予めご了承ください。

■CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)店舗概要■

・店舗 :CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)

・場所 :東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 6F

・公式サイト :https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

■CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)店舗概要■



・店舗 :CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)

・場所 :大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3 心斎橋パルコ6F

・公式サイト :https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

■『カプコンネットキャッチャー カプとれ』店舗概要■

・店舗 :『カプコンネットキャッチャー カプとれ』

・公式サイト :https://capcom-netcatcher.com/

■カプコン直営アミューズメント施設店舗概要■

・店舗一覧 :https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/index.html

© CAPCOM CO., LTD. Illustrated by くまみねCAPCOM STORE:株式会社カプコンはこちらCAPCOM STORE:株式会社カプコンはこちらオンラインクレーンゲーム「カプコンネットキャッチャー カプとれ」 - UFOキャッチャーをネットやアプリで楽しめる -はこちらCAPCOM:店舗情報 | ゲームセンター施設情報はこちらくまみね (@kumamine) / Twitterはこちら