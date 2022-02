【今週のおすすめ海外ドラマ】『TWD』ファイナルPart2！　ダニエル・デイ・キム初主演ドラマも開始

今週も多くの新シリーズの配信・放送が控えているが、Disney+(ディズニープラス)では、ついに『ウォーキング・デッド』ファイナル・シーズンの後半がスタート。そのほかにも『ヴァイキング〜海の覇者たち〜』スピンオフ、ダニエル・デイ・キムが初主演を務める注目先も初上陸! お見逃しなく!

2月21日(月)から27日(日)にスタートとなるおすすめ海外ドラマは以下の通り。

■2月21日(月)

『ウォーキング・デッド』ファイナル・シーズン Part2(Disney+)

全世界が注目する壮絶なファイナル・シーズンである『ウォーキング・デッド』シーズン11待望のパート2は、ディズニープラスのスターで日本最速&独占配信開始。

昨年末配信となったパート1の第8話「血を求めて」では、"収穫者"との戦い、アレクサンドリアを襲う大嵐など、生存者たち全員に危機が迫るなど、波乱の展開で幕を閉じた。ますます加速する極限の戦い。誰が死んで誰が生き残るのか...?

■2月22日(火)

『ホット・ゾーン:アンスラックス』(ナショナル ジオグラフィック)

感染症の恐怖を描いた『ホット・ゾーン』シリーズ第2弾。『LOST』や『HAWAII FIVE-O』などのダニエル・デイ・キムが本シリーズで初主演を務める。

第1弾では『ER 緊急救命室』や『グッド・ワイフ』などに出演するジュリアナ・マルグリーズを主演を迎え、1989年当時、情報が乏しかったエボラウイルスのパンデミックを防ぐため、特殊チームが命がけの任務に就く様子が描かれた。

第2弾となる『アンスラックス』では、2001年に米国で実際に起きた炭疽菌テロ事件を題材に、かつてない脅威に立ち向かいながらも、科学を武器に冷静な判断で一歩一歩、容疑者に近づいていくFBIエージェントたちの執念と葛藤が描かれる。

■2月23日(水)

『ジ・オフィス』シーズン8(Hulu)

主人公マイケル役のスティーヴ・カレルが降板したあとに製作された初のシーズンとなる。シーズン7にゲスト出演したロバート・カリフォルニア役のジェームズ・スペイダー(『ブラックリスト』)がメインに昇格。

本シーズンにも、様々なゲストスターが出演。アンディ(エド・ヘルムズ『ブル〜ス一家は大暴走!』)の家族としてスティーヴン・コリンズ(『プライベート・プラクティス』)、ジョシュ・グローバン(『THE GOOD COP/グッド・コップ』)、ディー・ウォーレス(『まほうのレシピ』)らが登場する。

■2月25日(金)

『ヴァイキング 〜ヴァルハラ〜』(Netflix)

シリーズ完結から100年後を描くスピンオフ。

日に日に危うさを増すヴァイキングとイギリス王室間の緊張がついに頂点に達し、ヴァイキング同士もキリスト教徒とそうでない者たちが信仰の違いをめぐり衝突するように。生き残りと栄光をかけて、3人のヴァイキングはカテガットから英国そしてその先へと、海を越え戦場を駆け抜ける壮大な冒険の旅に出る。

■2月27日(日)

『刑事マシュー・ヴェン 哀惜のうなり』(AXNミステリー)

『ヴェラ 〜信念の女警部〜』や『シェトランド』の原作者アン・クリーヴスによるベストセラー小説をもとにした英ITVの最新作。絵画のように美しいイギリスのデヴォンを舞台に、刑事マシュー・ヴェンが殺人事件を解決しながら自分を拒絶した故郷と向き合っていく...。

『ゾーイの超イケてるプレイリスト』シーズン2(スーパー!ドラマTV)

ある日突然、他人の心の内を聞くことができる能力を持ったヒロインを主人公に描くミュージカルコメディ。そのファイナルとなる第二章でがスーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメで日本初独占放送。

最愛の父ミッチとの別れを経験し、ゾーイを始めクラーク家は一歩ずつ前に進もうと歩み始める。ゾーイの職場や恋愛にも大きな変化が訪れる中、特殊能力にも新たな展開が――!?

